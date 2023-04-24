Alonso: "Aston Martin, orijinal takviminin bir yıl önünde"

İki senedir yarıştığı Alpine'den ayrılan ve Aston Martin'e geçen Alonso, dördüncü takımdan yedinci takıma geçtiği için büyük bir risk almıştı.

Ancak bu risk meyvesini ciddi şekilde verdi, nitekim Dan Fallows'un önderliğinde epey gelişen Aston Martin ilk üç yarışın tamamını podyumda tamamladı ve an itibariyle ön sıralarda mücadele ediyor.

Takım sahibi Lawrence Stroll'un takımının uzun vadeli hedefi podyumlardan ziyade dünya şampiyonlukları için mücadele etmek, Alonso'ya göre kış arasında yaptıkları atılım nedeniyle bu hedefe bir yıl daha erken ulaşılabilir!

Alonso, "2023'ün bir öğrenme sezonu olmasını ve 2024'te ise Ferrari ve Mercedes'e meydan okumayı umuyordum."

"Ancak henüz ilk yarışta onlara meydan okuduk, bu yüzden açıkçası şimdi her şey daha iyimser görünüyor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şimdi daha iyi performans sergilememiz gerekmekte. Bunu çok yakında göreceğiz."

"Bakü, Imola ve Barselona'dan itibaren takımlar araçlarını geliştirmeye başlayacaklar, bizim de bu konuda en iyi takımlardan biri olmamız gerekiyor.

Sezon boyunca pistte olduğu kadar pist dışında da pek çok şey öğrenmemiz ve gelecek sezon şampiyonluk savaşında olmamız gerekiyor." dedi.

Takımının yaklaşım değiştirdiğini de söyleyen Alonso, artık geçen senelerin aksine sıralama turlarında çok daha rahat davranabildiklerini söylüyor.

Alonso, "Hafta sonlarına artık daha çok en iyi takımlara bakarak yaklaşıyoruz, açıkçası bu durum antrenman seanslarındaki yaklaşımımızı biraz değiştirdi."

"Sıralama için lastik seçimlerimizi, sıralamada yaptığınız turları değiştirdi. Çok fazla çılgınlık yapmanıza gerek yok çünkü ilk iki bölümü kesinlikle geçeceğinizi biliyorsunuz."

"Evet, çok şey değişti ve işler biraz daha kolaylaştı, bu yüzden mutluyum." dedi.