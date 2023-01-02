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Formula 1 Haberler

Alonso, Aston Martin kıyafetini giydi

Aston Martin, 2023'e girilmesiyle Fernando Alonso'yla ilgili ilk resmi görüntüleri paylaştı.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Alonso, Aston Martin kıyafetini giydi
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Macaristan Grand Prix'si hafta sonunun ardından ani şekilde Fernando Alonso'nun 2023'te Alpine'den Aston Martin'e geçeceği ve İngiliz ekipte yarışacağı duyuruldu.

Alonso'nun Alpine'le kontratı 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti fakat bunun öncesinde Aston Martin AMR22'yi test etmesine izin verildi.

Alonso, o testte "kiralık" olarak yer aldığı için tarafsız tulum ve kask kullanmıştı. Çifte dünya şampiyonu, 1 Ocak itibariyle yeni takımıyla çalışmaya rağmen başladı ve Aston Martin'in şapkasını taktı.

Aston Martin tarafından yayınlanan video epey kısa, yine de İspanyol pilotun fanlarını heyecanlandırmak için yeterli.

Aston Martin 2023 aracını 13 Şubat'ta tanıtacağını duyurmuştu.

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