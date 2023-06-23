Alonso: "Aston Martin, kariyerimdeki en güven verici proje"

Eski Renault, Ferrari ve McLaren pilotu, geçtiğimiz hafta sonu Kanada'da 2023 sezonundaki altıncı podyumunu elde etti.

İlk sekiz yarışın ardından elde edilen bu sonuç, İspanyol pilotun F1'deki önceki yedi tam zamanlı sezonu boyunca elde ettiği podyum sonuç sayısının iki katı.

Alonso Montreal'deki yarışı, yarışı kazanan Max Verstappen'in 9.57 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı. Diğer taraftan Alonso, son bölümde kendisini takip eden Lewis Hamilton'ı DRS menzilinin dışında tutmayı başardı.

Alonso Sky Sports'a yaptığı açıklamada bunun Aston Martin'in "yılın en rekabetçi yarışı" olduğunun altını çizdi. Alonso, "tempo açısından yarışın büyük bölümünde Red Bull'a ayak uydurduk" demişti.

Şu ana kadar gösterdikleri performans, 32 kez GP ve iki kez Le Mans 24 Saat zaferi elde eden pilotun Aston Martin'e, kariyerindeki diğer projelere kıyasla daha fazla güvenmesini sağladı.

41 yaşındaki pilot takımdaki yaşamı hakkında şunları söyledi: "Her şey yolunda. Dürüst olmak gerekirse, kariyerimde bir takıma ve bir projeye bu kadar güvendiğim başka bir zaman düşünemiyorum."

İyimserliğe rağmen Alonso, takımın ilerlemeye devam etmesi ve şampiyonluk yarışına girmesi halinde hâlâ takım için yarışıp yarışmayacağı konusundaki tutumunu henüz kesinleştirmedi. Yine de Alonso, zamanı geldiğinde o koltukta olmak istiyor.

Alonso, "Bu daha çok orta ve uzun vadeli bir proje olduğu için o dönemde takım adına yarışıp yarışmayacağımı bilmiyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Evet, aklımda her zaman bu konu var, çünkü hızlı hissettiğim ve hâlâ zevk aldığım sürece neden durayım ki? Ama şu anda keyif alıyorum." dedi.

Daha kısa vadede Alonso, Aston Martin'in AMR23'ü geliştirme yeteneğine inandığı için 2023'te bir yarış galibiyeti hedeflemeye devam ediyor.

Alonso "Bence daha fazlası gelecek. Bu yıl bir yarış kazanmak istiyorum... araç doğru yönde ilerliyor, dolayısıyla daha fazla fırsat gelecek." dedi.

Aston Martin'in Takım Patronu Mike Krack Kanada'da zafer için Verstappen ile mücadeleyi kaçırmanın tam olarak sinir bozucu olmadığını düşünüyor.

Krack, "Bu zor bir durum çünkü bunu yapmak isteyen bir pilotu olan bir aracımız var ve bunu yapmaktan çok da uzak değiliz."

"Dolayısıyla, bu her zaman çok motive edici ve sonraki yarışlarda aradaki farkı kapatmak için olabildiğince çok mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.