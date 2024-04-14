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Formula 1 Japonya GP

Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Fernando Alonso, Formula 1 gridindeki hiçbir takımın Aston Martin kadar "hırslı" olmadığını düşünüyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Andy Hone / Motorsport Images

Silverstone merkezli takım, Stroll'ün eski Force India takımını satın alıp önce Racing Point, sonra da Aston Martin adı altında yarışmaya başlamasından bu yana büyük bir değişime uğradı.

Stroll, şampiyonluğa ulaşabilmek adına yeni bir fabrikanın yanı sıra yeni bir rüzgar tüneli ve simülatör için büyük yatırımlar yaptı.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Stroll, bununla yetinmekle kalmıyor, Adrian Newey'i takıma katmak için yoğun çaba harcıyor.

Alonso geçtiğimiz günlerde Aston Martin ile çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Geçen yıl takıma katılan Alonso, Newey söylentilerine atıfta bulunmasa da, Aston Martin'in diğer takımlardan çok daha "tutkulu" olduğunu öne sürdü.

Alonso şöyle dedi: "Padokta Aston'un sahip olduğu hırs ve gelecek planlarına sahip başka bir takım daha yok."

"Fakat sonunda bu hedeflere ulaşabilmeniz ve gerekli sonuçları almanız gerekiyor."

"Bu takım iki yıl önce çok yeniydi. Fabrikada çalışan insan sayısı iki kat daha azdı. Jordan'ın eski F1 fabrikasında çalışıyorlardı. Oysa şimdi süper modern bir fabrikaları var."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Geçen yıl çok hızlı bir aracımız vardı. Aracı en iyi takımlarla mücadele edebilecek seviyede geliştirebilmek için pist dışında pek çok ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu yıl bu tür bir gelişim mücadelesine ayak uydurabiliyoruz. Bence bunların hepsi çok iyi işaretler."

"Fakat nihayetinde yarışlar ve şampiyonluklar kazanmanız gerekiyor. Bu da kolay bir adım değil."

Takımın 12 ay öncesine göre gerilememiş olmasından memnun olan Alonso, gelişim çalışmalarından da memnun.

"Çok mutluyum. Sanırım geçen yıl mutluydum, şimdi de mutluyum. Takımda kendimi iyi hissediyorum."

"Elbette daha güçlü bir konumda olmak isterdim. Geçen yılın başında daha büyük şeyler için mücadele ediyorduk. Yıl sonunda ise aşağı yukarı bu konumdaydık; en hızlı beşinci takımdık."

"Bu yıl, aracı geliştirme konusunda biraz daha agresif ve büyük başarılar elde etmek üst düzey takımlarla benzer bir yol haritamız var."

"Bunu gördüğüm için mutluyum."

Newey'nin Aston Martin ve Ferrari'nin ilgisine rağmen Red Bull'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

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