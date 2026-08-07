Alonso, Aston Martin ile yeni bir sözleşme yapmaya hazırlanıyor
Yabancı basından edinilen bilgilere göre Fernando Alonso ve Aston Martin arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde son aşamaya geçildi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
2023’te Aston Martin’e katıldığından bu yana taraftarların takıma olan ilgisini artıran Fernando Alonso, aracın problemlerine rağmen sergilediği performansla değerini kanıtlamaya devam ediyor. Adrian Newey’nin takıma katılmasında da kilit bir rol oynayan İspanyol şampiyonun geleceği, ilk başlarda belirsizdi fakat Macaristan’daki güncellemelerle yapılan büyük sıçrama tüm havayı değiştirdi.
Hungaroring'de AMR26'ya getirilen güncellemeler sayesinde Alonso, sıralama turlarında 2026 sezonunda ilk kez Q2’ye kaldı ve bu sonuç takıma büyük moral oldu.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Hollanda'da devreye girecek yeni motor güncellemesi öncesinde Macaristan'daki verilerden oldukça memnun kalan Alonso, Aston Martin ile görüşmelerini bir ileri seviyeye taşıdı.
Fransız basını Business Book GP'nin haberine göre, mevcut sözleşmesinde 2027 sonuna kadar geçerli bir uzatma maddesi bulunan 45 yaşındaki tecrübeli isim, doğrudan 2028 sonunu kapsayan yeni bir anlaşma istiyor.
Önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması beklenen süreçte artık temel soru Alonso'nun emekli olup olmayacağı değil, sözleşmenin süresi olacak.
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