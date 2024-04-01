Alonso, Aston Martin ile WEC programına açık
Fernando Alonso halihazırda Toyota ile bir Dünya Dayanıklılık Şampiyonu ve iki kez Le Mans 24 Saat şampiyonu.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Erik Junius
Fernando Alonso, Aston Martin ile bir Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonu olasılığına açık olduğunu itiraf etti.
İngiliz üretici önümüzdeki yıl Aston Martin Valkyrie Challenger ile şampiyonaya katılmaya hazırlanıyor.
Alonso, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanmanın yanı sıra Le Mans 24 Saat'te iki zafer elde etti ve F1'e ara verdiğinde Toyota ile bu seride yarıştı.
İspanyol pilot şu anda mevcut sezondan sonra F1'de kalmak isteyip istemediğini değerlendiriyor.
Aston Martin ile WEC'te bir rol üstlenmekle ilgilenip ilgilenmeyeceği sorulduğunda Alonso, "Evet, ama şimdi değil. Aklıma gelmedi."
"Valkyrie'yi seviyorum. Benimkini, yol otomobili versiyonunu, temmuz ayında teslim alacağım. Çok uzun süredir bekliyorum, çünkü teslimata bir yıl var!"
"Peki neden olmasın? Belki o aracı evde kullanıp sonra da bir pistte sürersem çok güzel olur." dedi.
İki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso, mevcut sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bir dizi F1 projesiyle adı anıldı.
Yarış galibi #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso
Fotoğraf: Motorsport Images
Alonso'nun adı, Lewis Hamilton Ferrari'ye gittiğinde Mercedes için potansiyel bir aday olduğu öne sürüldü.
Ancak eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Red Bull'un 42 yaşındaki pilot için bir başka seçenek olduğuna inanıyor.
Schumacher, "Christian Horner her zaman Alonso'nun çok ama çok büyük bir hayranı olmuştur."
"Görünüşe göre arka planda, Verstappen takımdan ayrılırsa başka bir güçlü sürücüye sahip olmak için Alonso'yu gelecek yıl kokpite getirmek gibi büyük niyetler var."
"Eğer Alonso kariyerinin sonunda Red Bull'a geçerse, kazanabileceği bir araç ile, Alonso açıkça bunu istiyor." dedi.
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