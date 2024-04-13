Alonso, Aston Martin ile Le Mans'a dönebilir

Fernando Alonso'nun başarıları arasında sadece Formula 1'de yarış kazanmak ve şampiyon olmak yer almıyor; İspanyol pilot daha önce Le Mans 24 Saat'i kazandı ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

Daytona 24 Saat ve Sebring 12 Saat yarışlarını da kazanan Alonso, tüm bunları yapabilen az sayıdaki isimden birisi.

Alonso 2025 ve 2026 yıllarında F1'de Aston Martin'de yarışmaya devam edecek. Fakat İngiliz marka yakında Le Mans'a katılacak ve Alonso da takım için yarışacak sürücülerden birisi olabilir.

F1 programıyla, başka serileri bir arada götürmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Alonso, "Şu noktada hayır, çünkü tamamen Formula 1'e odaklanmış durumdayım ve düşünmek istediğim başka bir şey yok."

"Ancak gelecekte yani artık F1'de olmadığımda, Dakar'ı tekrar denemeye çalışacağım. Bunu yapma ihtimalimin %100 olduğunu söyleyebilirim."

"Ayrıca Aston Martin'in önümüzdeki yıl Le Mans için başlayacak olan Valkyrie projesi var. Kim bilir? Belki ben de bu projenin gerçekleşmesine yardımcı olabilirim, bu aracın direksiyona geçebilirim ya da başka bir şey yapabilirim."

"Aston Martin takımının her kategoride kazanmasını isterim. Bir parçası olarak hissettiğim bu markaya yardım etmek istiyorum."

"Formula 1'de Aston Martin takımı için yarışıyorum ama günün sonunda bu şirket halka açık yollarda kullanılan süper otomobiller üretiyor."

"Dolayısıyla her alanda başarılı olmak istiyoruz." cevabını verdi.

Takvimdeki yoğunluk göz önüne alındığında Alonso'nun 2027'den önce Le Mans veya Dakar'a dönmesi pek olası değil.