Alonso, Aston Martin ile Jerez'de piste çıktı
Fernando Alonso, 2024 lastiklerini test etme amacıyla Aston Martin'in direksiyonuna geçti ve Jerez'de piste çıktı.
2023 sezonu henüz başlamadı fakat takımlar daha şimdiden sıkı şekilde çalışıyorlar. Henüz yeni araçların örtüsü kalkmadı fakat 2024'ün hazırlıkları çoktan başladı.
Bugün Jerez'de Mercedes ve Aston Martin'in desteğiyle özel bir test başladı. İki takım, bugün ve yarın Jerez'de 2024 Pirelli lastiklerini test edecekler.
Gözler hiç şüphesiz Aston Martin garajındaydı çünkü Fernando Alonso, yeni takımıyla ikinci kez piste çıktı.
Tüm gün 2022 AMR22'yi süren Alonso, gerçek anlamda ilk kez Aston Martin tulumuylaydı.
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Yeni takımının tulumunu giyen İspanyol sürücü, kamuflaj kask tasarımı tercih etti.
Bu test Alonso için son derece değerli çünkü yeni takımına alışmak için yeni bir fırsatı daha oldu.
Diğer tarafta Mercedes, 1-2 Şubat'ta Paul Ricard'da yapılan testten günler sonra yine W13 ile pistteydi. Fakat bu kez test Jerez'de yapıldı.
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