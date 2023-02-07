Önceki / Horner, Ferrari'nin geçmişteki tekliflerini reddetmiş Sonraki / Albon, kış arasında Singer'a ait bir Porsche ile sürüş yapmış
Formula 1 Son dakika

Alonso, Aston Martin ile Jerez'de piste çıktı

Fernando Alonso, 2024 lastiklerini test etme amacıyla Aston Martin'in direksiyonuna geçti ve Jerez'de piste çıktı.

Gianluca D'Alessandro
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Alonso, Aston Martin ile Jerez'de piste çıktı
Haberi dinle

2023 sezonu henüz başlamadı fakat takımlar daha şimdiden sıkı şekilde çalışıyorlar. Henüz yeni araçların örtüsü kalkmadı fakat 2024'ün hazırlıkları çoktan başladı.

Bugün Jerez'de Mercedes ve Aston Martin'in desteğiyle özel bir test başladı. İki takım, bugün ve yarın Jerez'de 2024 Pirelli lastiklerini test edecekler.

Gözler hiç şüphesiz Aston Martin garajındaydı çünkü Fernando Alonso, yeni takımıyla ikinci kez piste çıktı.

Tüm gün 2022 AMR22'yi süren Alonso, gerçek anlamda ilk kez Aston Martin tulumuylaydı.

Fermando Alonso, Aston Martin Racing
Fermando Alonso, Aston Martin Racing
1/3

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fermando Alonso, Aston Martin Racing
Fermando Alonso, Aston Martin Racing
2/3

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fermando Alonso, Aston Martin Racing
Fermando Alonso, Aston Martin Racing
3/3

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Yeni takımının tulumunu giyen İspanyol sürücü, kamuflaj kask tasarımı tercih etti. 

Bu test Alonso için son derece değerli çünkü yeni takımına alışmak için yeni bir fırsatı daha oldu.

Diğer tarafta Mercedes, 1-2 Şubat'ta Paul Ricard'da yapılan testten günler sonra yine W13 ile pistteydi. Fakat bu kez test Jerez'de yapıldı.

 
paylaşım
yorumlar

Horner, Ferrari'nin geçmişteki tekliflerini reddetmiş

Albon, kış arasında Singer'a ait bir Porsche ile sürüş yapmış
Gianluca D'Alessandro Daha fazlası
Gianluca D'Alessandro
Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Formula 1
Alfa Romeo lansmanı

Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz" Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Mercedes, yeni W14'ü 15 Şubat'ta piste çıkaracak

Mercedes, yeni W14'ü 15 Şubat'ta piste çıkaracak

Formula 1

Mercedes, yeni W14'ü 15 Şubat'ta piste çıkaracak Mercedes, yeni W14'ü 15 Şubat'ta piste çıkaracak

Ferrari'nin 2023 takım kıyafetleri ortaya çıktı

Ferrari'nin 2023 takım kıyafetleri ortaya çıktı

Formula 1

Ferrari'nin 2023 takım kıyafetleri ortaya çıktı Ferrari'nin 2023 takım kıyafetleri ortaya çıktı

Son Haberler

Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

F1 Formula 1

Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz" Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"

Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"

F1 Formula 1

Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim" Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"

Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor

Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor

F1 Formula 1

Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"

F1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.