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Formula 1 Haberler

Alonso: "Aston Martin ile ilk test 'önemli bir fırsat' olacak"

Fernando Alonso, sezon sonu Abu Dhabi Formula 1 testinde Aston Martin ile yapacağı ilk testin, takıma alışması açısından "önemli" olacağını düşünüyor.

Ekleyen:
, NobleF1
Yardımcı Editör:
Carlos Costa
, Repórter
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Alonso: "Aston Martin ile ilk test 'önemli bir fırsat' olacak"
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2021'in başında F1'e dönüşünün ardından Alpine ile iki sezon geçiren Alonso, gelecek yıl için Aston Martin'le anlaştı.

Birkaç takımın F1 sezon finalinin ardından yapılacak Abu Dhabi testinde 2023 pilotlarını test etmeleri yönünde anlaşma yapıldı ve bu kapsamda Alonso, Abu Dhabi GP sonrası serbest kalacak. Böylelikle de Aston Martin ile bir gün sürüş yapması planlanıyor.

Bu test ona takımın AMR23 ile nasıl bir performans sergileyeceği konusunda pek bir fikir vermeyecek fakat  takımı tanıması ve aracın karakteristiğini anlaması açısından önemli olacak.

Test hakkında konuşan Alonso, "Bu önemli bir test. Performans açısından herhangi bir önemi olmayacak çünkü gelecek yılki araçlar herkes için farklı olacak."

"Ancak araçta bir gün geçirmek rahatlık, koltuk ayarı, direksiyon, tuşlar, belki de değişmesini ve kendime özel hale getirmek istediğim şeyler açısından güzel olacak. Bu yüzden sabırsızlanıyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso, takımın son dönemdeki ilerlemesinden memnun görünse de, gridin önünde yer alana kadar mutlu olmayacağını dile getirdi

"Aston Martin'deki herhangi bir ismin bu yılki sonuçlara baktığını pek sanmıyorum."

"Biraz gelişim kaydettiklerini görmek güzel ama bence Aston Martin burada takımlar şampiyonasını beşinci, altıncı ya da dördüncü bitirmek için bulunmuyor."

"Dünya şampiyonasını kazanmak için buradalar. Bu yüzden 2023 ve 2024'te deneyeceğimiz şey bu olacak."

Alonso, bu yıl çok fazla şanssızlık yaşadığını fakat gelecek yıl durumun değişmesini umduğunu da ekliyor.

"Sanırım 2022'de yaşadığım onca şeyden sonra, gelecek yıl her konuda büyük bir şansa sahip olacağım! Çünkü bu yıl gerçekten inanılmazdı."

"Bu yıl motor sorunları nedeniyle beş kez yarış dışı kaldım ancak batarya olmadan bitirdiğim, Avusturya gibi sprint yarışında start alamadım ya da pit stopta sorun yaşadığım dört yarış daha var."

"Yani 20 yarışın dokuzunda veya benzeri sayıda yarışta sorun yaşamak inanılmaz. Bu neredeyse yarışların yüzde 50'si demek."

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