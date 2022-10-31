Alonso, Aston Martin ile ilk sürüşünü Abu Dhabi'de yapacak

Haberi dinle

Abu Dhabi GP sonrası takımlar, Yas Marina'dan ayrılmayacaklar ve salı günü iki araçla birden test gerçekleştirecekler. Araçlardan birinde, normal yarış pilotları 2023 Pirelli lastiklerini test ederken, diğer aracı çaylak sürücüler kullanacak.

Genellikle bu tarz testlerde, sezon sonunda takım değiştiren sürücüler, ilk kez yeni takımlarıyla sürüş yapıyorlar ve takımla burada tanışıyorlar. Anlaşma kapsamında da genellikle tarafsız veya markasız tulumlar kullanıyorlar. Bunun son örnekleri geçen yıl görülmüştü.

AlphaTauri patronu Franz Tost, gelecek yıl Pierre Gasly'nin yerini alacak Nyck de Vries'ın kendileriyle ilk sürüşünü bu testte yapacağını doğruladı.

Alpine'in yedek pilotu Oscar Piastri, gelecek yıl McLaren'a geçecek fakat kontratı feshedilmedi ve bundan ötürü Abu Dhabi'de piste çıkıp çıkmayacağı belirsiz.

Otmar Szafnauer Meksika'da şunları söyledi: "Sanırım hukuk departmanımız bunu tartışıyor. Şu an için ben de bilmiyorum. Gelecek hafta daha fazlasını öğreneceğiz, o yüzden Brezilya'da tekrar sorun."

Motorsport.com Alonso'nun Alpine'den ayrılmak için, markaya doğrudan kendisinin talepte bulunması gerektiğini ve bunu yapabileceğini öğrendi. Yani testte yer alması bekleniyor.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Carlos Sainz, Ferrari, talk in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com'a konuşan Alonso, bu konuda gerekli kartlara sahip olup olmadığı sorusuna Alonso gülümseyerek "Kaderim her zaman benim elimdedir!" dedi.

Alonso'nun Abu Dhabi'de yarım gün sürüş yapması, diğer yarısında ise yeni takım arkadaşı Lance Stroll'un piste çıkması bekleniyor.

İspanyol pilot, Şubat ayında Pirelli lastik testine katılacağı için yeni aracın lansmanından önce AMR22 ile daha fazla test şansı da yakalayacak.

Ayrıca F2 şampiyonu Felipe Drugovich, salı günü 2021 Aston Martin AMR21 ile Silverstone'da tam gün sürüş yapacak.

Bu, takımla bu yılki ilk büyük çalışması olacak ve Abu Dhabi'deki ilk seansa katılma hakkı elde etmesi için de gereken 300 km'yi tamamlamasını sağlayacak.

Eğer bunu başaramazsa, o zaman antrenman seansındaki sürüş için bariz aday Nyck de Vries olacak.

Brezilyalı sürücü, sezon sonundaki genç sürücü testinde de Aston Martin'i sürecek. Aston Martin'in elçisi Jess Hawwkins de salı günü AMR21'de birkaç tur atacak.