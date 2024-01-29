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Alonso: "Aston Martin ile ilişkimiz benzersiz"

Fernando Alonso, Aston Martin ile olan ilişkisinden memnun.

Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates with his team after the podium ceremony

Aston Martin, 2024 sezonu öncesinde neler yapacağı merak edilen takımlardan birisi çünkü geçen yıla harika başlasalar da, devamını getiremediler ve yılı beşinci tamamladılar.

Fakat takım, 2024 aracı üzerinde erkenden çalışan takımlardan birisiydi ve geçen yıl yaşadıkları sorunların çoğunu anlamış durumdalar.

Yine de İngiliz ekibin performansı, büyük oranda diğer takımların ne kadar performans kazandığına bağlı olacak.

Geçen yıl takıma katılan Fernando Alonso, sekiz podyum aldığı ilk yılın ardından İngiliz ekiple çok iyi anlaştığına vurgu yaptı.

Alonso, "Özellikle çalıştığım tüm takımlar ve mevcut padokta tanıdığım tüm takımlar düşünüldüğünde, çok benzersiz bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum."

"Hepimizin aynı yönde ilerlediğimizden emin olmaya çalışıyoruz ve pek çok şeyi paylaşıyoruz." diyen Alonso, bir güncellemenin istedikleri gibi çalışmaması halinde takım içerisinde kesinlikle gizlilik olmadığını ekliyor.

Alonso da Stroll'den hiçbir şey saklamıyor ve telemetri verilerine de erişimi olan Kanadalı ile tam bir şeffaflık içinde çalışıyor. 

İspanyol pilot, "Geçen sene bazı zorluklar yaşadı. Araç davranış anlamında değiştikçe, benden biraz daha fazla zorluk yaşadı."

"Şimdi sanırım araçtaki bazı şeyleri düzelttik ve o da en iyi formuna geri döndü."

"İster düşüş yaşasın, isterse de yükselişe geçsin, onun takıma olan bağlılığını ve motivasyonunu görmek etkileyiciydi." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates with a team mate in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates with a team mate in Parc Ferme

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