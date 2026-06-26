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Formula 1 Avusturya GP

Alonso: “Aston Martin ile bir dünya şampiyonluğu kazanmak istiyorum”

Avusturya GP öncesi geleceğine dair soruları yanıtlayan Alonso, hâlâ hızlı olduğunu bilmek için kimsenin onayına ihtiyaç duymadığını net bir dille ifade etti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Aston Martin ile olan mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşan Alonso'nun önünde şu an üç net seçenek bulunuyor: Takımıyla sözleşme yenilemek, Formula 1'e tamamen veda etmek veya Alpine'e geri dönmek. Yabancı basının haberlerine göre, Alonso'nun bir sonraki adımını planlarken Alpine’in danışmanı Flavio Briatore ile yeniden bir araya gelme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini aktarıyor.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde konuşan Aston Martin Takım Patronu Mike Krack, Alonso'nun takımda kalacağına dair büyük umutlar beslediğini dile getirmişti. Honda mühendisi Shintaro Orihara da bu görüşü destekleyerek, "Fernando emekli olmak için hâlâ çok hızlı" ifadelerini kullanmıştı.

Red Bull Ring'de basına açıklamalarda bulunan Alonso ise kendi yeteneğine olan sarsılmaz inancını şu sözlerle ortaya koydu: "Takımın bana hızlı olduğumu söylemesine ihtiyacım yok. Pistteki her turumda bunu zaten kendim hissediyorum.” 

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Geleceğim hakkında henüz kesin bir karar vermedim, muhtemelen ağustos ayındaki yaz arasına kadar bekleyeceğim. Yaz döneminin ardından Zandvoort ve Monza yarışları geliyor; sanırım o süreçte gelecek yıl ne yapacağıma karar vermiş olurum."

“Yarışmaya devam edeceğim çünkü kendimi hızlı ve motive hissediyorum. Yaptığım işi seviyorum ve yakın zamanda durmayacağım.” 

“Kendimi rekabetin dışında kalmış gibi veya yarışmaktan keyif almıyormuş gibi hissetmiyorum. Ancak Formula 1'de yarışıp yarışmayacağım farklı bir konu.” 

“Formula 1 hakkında değerlendirilmesi gereken pek çok faktör ve motor sporları dünyasında yarışmak için önümde pek çok seçenek var"

"Fakat Formula 1'i hâlâ çok seviyorum ve bu takıma bağlıyım. Gelecekte direksiyon başında olmasam bile, takıma ve projeye olan bağlılığım son dört yıldır olduğu gibi aynen devam edecek.” 

“Bu yolculuğa bir bakıma birlikte başladık; 2023'te güzel başarılar yakaladık, şirkette ve Silverstone'daki fabrikada devasa değişiklikler yaptık. Şimdi önümüzde Honda ortaklığı ve Aramco'nun yeni yakıtları var.” 

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Daha önce de defalarca söylediğim gibi, bu takımın gelecekte başarılı olacağına ve dünya şampiyonluğu için mücadele edeceğine yürekten inanıyorum. Bunun önümüzdeki yıl mı, üç yıl sonra mı yoksa sekiz yıl sonra mı olacağını bilemeyiz. Benim direksiyon başında olacağım yarışlar ne kadar kaldı, onu da bilemeyiz.”

“Ancak kokpitte olayım ya da olmayayım, Aston Martin ile bir dünya şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Benim bu projeye olan sadakatim tam."

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