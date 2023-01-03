Alonso, Aston Martin için yakında "iyi bir dönemin başlamasını" bekliyor

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İki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso, Alpine'den ayrılıp, Aston Martin ile çok yıllık bir kontrat imzalamasının ardından kariyeri için yeni bir sayfa açmış oldu.

Bu Alonso'nun Formula 1'deki muhtemelen son projesi olacak ve bu projenin nasıl sonuçlanacağını herkes çok merak ediyor.

İngiliz ekip, Lawrence Stroll önderliğinde takıma büyük yatırımlar yaptı ve bunun meyveleri yakında toplanacak fakat Alonso 42 yaşında olduğu için önünde çok fazla vakit kalmadı.

Yine de Alonso, takımın zaten ileriye doğru gitmeye başladığını ve bundan ötürü yakında iyi sonuçların geleceğini söyledi.

Alonso, "Alpine'deki bu bölümü kapatıp, yeni bir motivasyonla tekrar başladığım için mutluyum."

"Aston Martin'in ortaya koyduğu projeler, işe alımlar, tesisler ve yatırım anlamında yapılanlar inanılmaz. Yani bence güzel günler yakında." dedi.

Alpine ile ilgili de konuşan Alonso, "Onlara minnettarım. Alpine ile Renault'yu her zaman güzel anılarla hatırlayacağım."

"Birlikte iki şampiyonluk kazandık, Formula 1'deki hayatımın dokuz yılını Renault veya Alpine ile geçirdim, bu yüzden onlara her zaman minnettar olacağım."

"2023 için onlara bol şans diliyorum." dedi.

Alpine, Alonso'dan boşalan koltuğa Pierre Gasly'i getirme kararı aldı.