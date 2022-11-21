Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Ricciardo, son yarışından puanla ayrıldığı için rahatlamış hissediyor Sonraki / Abu Dhabi GP: Pilot performans puanları
Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Alonso, Aston Martin için koltuk ayarı yaptırdı

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yeni takımıyla ilk testi için koltuk ayarı yaptırdı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso, Aston Martin için koltuk ayarı yaptırdı
Haberi dinle

İspanyol pilot pazar günü itibariyle son iki senedir birlikte çalıştığı Alpine'e veda etti ve akşam saatlerinde tüm eşyalarını Aston Martin garajına taşıdı.

Yarın yeni takımıyla ilk kez piste çıkacak olan Alonso, 2022 AMR22 için koltuk ayarı yaptırdı.

Alonso salı günü AMR22'nin direksiyona geçecek ve tüm gün boyunca sürüş yapması planlanıyor. Böylece yeni lastikleri test edecek, araca alışacak ve takımın çalışma stilini anlayacak.

Takım patronu Mike Krack, İspanyol pilotla çalışmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Krack, "Fernando ile çalışmaya hazırız. Gerçekten sabırsızlanıyoruz."

"Pazar gününü tamamen Sebastian'a, Sebastian'ın vedasına ayırdık fakat pazartesi günü itibariyle sürücü odasının adını değiştireceğiz ve Fernando'yu karşılamak için sabırsızlanıyoruz."

"Testte aracımızın direksiyonunda olacak. Her şeyden önemlisi onu araçta rahat ettirmemiz, takım içerisinde rahat hissetmesini sağlamamız, insanlarla tanıştırmamız, tüm takımı tanımasını ve sonra da araca alışmasına sağlamamız gerekecek."

"Gelecek yıl test edebilmesi adına bazı seçenekler hazırladık, ayrıca yeni lastikler de olacak. Açıkçası takıma çabucak alışacağını düşünüyorum. Bazı yeni geri bildirimler de alacağız. Bu yüzden gerçekten iyi sonuçlar almak için sabırsızlanıyoruz."

Olası fabrika ziyaretiyle ilgili de Krack, "Evet, bazı toplantılar, bazı ziyaretler planladık ve bunlar önümüzdeki haftalarda ve aylarda gerçekleşecek."

"Hazır olmamız gerekiyor çünkü yeni araçla çok fazla test yapmayacağız. Bahreyn'de iki sürücü arasında paylaştırmamız gereken sadece üç günlük bir testimiz olacak."

"Yani çok fazla değil. Bu yüzden önden ne yapabilirsek, sonunda bunun karşılığını alacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, son yarışından puanla ayrıldığı için rahatlamış hissediyor
Önceki haber

Ricciardo, son yarışından puanla ayrıldığı için rahatlamış hissediyor
Sonraki haber

Abu Dhabi GP: Pilot performans puanları

Abu Dhabi GP: Pilot performans puanları
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Yarışta her şeyimi verdim" Abu Dhabi GP
Formula 1

Leclerc: "Yarışta her şeyimi verdim"

Vettel için özel kask tasarlayan Alonso: "Onu özleyeceğim" Abu Dhabi GP
Formula 1

Vettel için özel kask tasarlayan Alonso: "Onu özleyeceğim"

Resmi: Hulkenberg, 2023 yılında Haas ile Formula 1'e geri dönüyor! Abu Dhabi GP
Formula 1

Resmi: Hulkenberg, 2023 yılında Haas ile Formula 1'e geri dönüyor!

Son Haberler

Ferrari, Red Bull’a karşı güncelleme savaşını neden kaybettiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Red Bull’a karşı güncelleme savaşını neden kaybettiğini açıkladı

Ferrari, araçlarını geliştirirken daha komplike bir sorunla mücadele ettikleri için Red Bull’a karşı güncelleme savaşını kaybettiklerini düşünüyor.

Hamilton: "W13'ü son kez kullanmaktan kaçmak için 'hasta taklidi' yapabilirim"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "W13'ü son kez kullanmaktan kaçmak için 'hasta taklidi' yapabilirim"

Lewis Hamilton, W13'ü Abu Dabi sonrası testte kullanmamak için 'hasta taklidi yapabilirim' diye şaka yaptı.

Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı

Mick Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut esnasında takımdan uyarı aldı. Telsizden 'donut yapmayı bırakması' söylendi.

2023 için Haas ile iletişime geçen Hulkenberg olmuş
Formula 1 Formula 1

2023 için Haas ile iletişime geçen Hulkenberg olmuş

2023 koltuğu için Haas ile iletişime geçen, F1'e dönme isteği yeniden canlanan Nico Hulkenberg olmuş.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.