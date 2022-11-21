Alonso, Aston Martin için koltuk ayarı yaptırdı

Haberi dinle

İspanyol pilot pazar günü itibariyle son iki senedir birlikte çalıştığı Alpine'e veda etti ve akşam saatlerinde tüm eşyalarını Aston Martin garajına taşıdı.

Yarın yeni takımıyla ilk kez piste çıkacak olan Alonso, 2022 AMR22 için koltuk ayarı yaptırdı.

Alonso salı günü AMR22'nin direksiyona geçecek ve tüm gün boyunca sürüş yapması planlanıyor. Böylece yeni lastikleri test edecek, araca alışacak ve takımın çalışma stilini anlayacak.

Takım patronu Mike Krack, İspanyol pilotla çalışmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Krack, "Fernando ile çalışmaya hazırız. Gerçekten sabırsızlanıyoruz."

"Pazar gününü tamamen Sebastian'a, Sebastian'ın vedasına ayırdık fakat pazartesi günü itibariyle sürücü odasının adını değiştireceğiz ve Fernando'yu karşılamak için sabırsızlanıyoruz."

"Testte aracımızın direksiyonunda olacak. Her şeyden önemlisi onu araçta rahat ettirmemiz, takım içerisinde rahat hissetmesini sağlamamız, insanlarla tanıştırmamız, tüm takımı tanımasını ve sonra da araca alışmasına sağlamamız gerekecek."

"Gelecek yıl test edebilmesi adına bazı seçenekler hazırladık, ayrıca yeni lastikler de olacak. Açıkçası takıma çabucak alışacağını düşünüyorum. Bazı yeni geri bildirimler de alacağız. Bu yüzden gerçekten iyi sonuçlar almak için sabırsızlanıyoruz."

Olası fabrika ziyaretiyle ilgili de Krack, "Evet, bazı toplantılar, bazı ziyaretler planladık ve bunlar önümüzdeki haftalarda ve aylarda gerçekleşecek."

"Hazır olmamız gerekiyor çünkü yeni araçla çok fazla test yapmayacağız. Bahreyn'de iki sürücü arasında paylaştırmamız gereken sadece üç günlük bir testimiz olacak."

"Yani çok fazla değil. Bu yüzden önden ne yapabilirsek, sonunda bunun karşılığını alacağız." dedi.