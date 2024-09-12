Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"
Fernando Alonso, Aston Martin'in geleceğin takımı olduğunu söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin'in şampiyon pilotu Fernando Alonso, efsane isim Adrian Newey'in takıma katılması hakkında yorumlarda bulundu.
Alonso, takımdaki gelişmelerin gelecekteki başarıların işareti olduğunu ve Newey ile çalışmak için heyecanlı olduğunu belirtti.
"Bu hafta kesinlikle takım için olumlu geçti ve bence Aston Martin geleceğin takımı. Yeni rüzgar tünelimiz ocak ayında tamamlanacak, Aramco ile çalışıyoruz ve şimdi de Adrian ekibe katılıyor. Lawrence'ın vizyonu gerçekleşiyor, yani bu kesinlikle iyi haber."
"Adrian'a mesaj attım ve onunla çalışmak istediğimi söyledim."
"2025'te şampiyonluk için mücadele etmeyi umuyorum ama Adrian'ın etkisiyle gerçek değişim 2026'da olacak."
Üçüncü Dünya Şampiyonluğu hedefi hakkında konuşan Alonso, "Geleceği tahmin edemeyiz ama takımda güzel şeyler oluyor. Bu tür gelişmelerin zaman aldığının farkındayım ve benim çok vaktim yok. Yine de rahatım ve bu yolculuğun tadını çıkarıyorum," diye ekledi.
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