Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"

Silverstone ekibi 2023'te Alonso'nun üçü ikincilik olmak üzere sekiz podyum elde etmesiyle büyük bir ilerleme kaydetti.

Ancak takım arkadaşı Lance Stroll'ün bu başarının oldukça gerisinde kalmasıyla Aston, takımlar şampiyonasında ancak yedincilikten beşinciliğe yükselebildi.

Alonso, takımın ilk yılında beklediğinden daha iyi bir performans sergilediğini kabul ediyor, ancak daha fazla ilerleme kaydetmenin kolay olmayacağı konusunda kararlı.

Alonso, "Başlangıç noktası düşündüğümden biraz daha iyiydi. Ama asıl zorluk şimdi başlıyor."

"Bence ilk adım - rekabetçi olmanın kolay olduğunu söylemeyeceğim - ama bence geçen yıl Alpine gibi pek çok örnekte olduğu gibi, bazı hafta sonları mutlu bir yerdeyken bazen ilk beşte ya da başka bir yerde olmak."

"AlphaTauri'nin bu sezon boyunca ne kadar geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla, ilk 10'a girmek için atılacak ilk adımın en kolay kısım olduğunu söyleyebiliriz."

"Şimdi Aston Martin için zorlu bir dönem başlıyor. Bence önümüzdeki iki ya da üç yıl - o ekstra parçayı bulmak, o anda kimsenin sahip olmadığı bir şey yaratmak, yaratıcı olmak, yenilikçi olmak, bence bu belki de yüzleşmemiz gereken en büyük soru işareti ve bence kimsenin cevabı yok." dedi.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alonso, Aston'un sezonun ikinci yarısında farklı aero paketleriyle yaptığı deneylerden çok şey öğrendiğini ve artık AMR24 ile hangi yöne gideceğini iyi anladığını söyledi.

Bununla birlikte, spor çok hızlı ilerlediği için takımın da esnek kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Alonso, "Aracın bazı parçalarının birkaç yarışta düşük performans gösterdiğine dair açık göstergeler olduğunu düşünüyorum. Pit alanında da farklı felsefeler vardı, ama aynı zamanda bizim için de bu araçlardan performans elde etmeye çalışma şeklimiz farklıydı."

"Ve sanırım şimdi tüm deneyimler ve bu yılın tüm bilgileriyle, aracı geliştirme yönünü daha iyi anladığımızı düşünüyoruz."

"Ancak bu işler sürekli ilerliyor - aracı geliştirmek için sihirli bir mermi ya da bir reçete olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsaydı herkes için çok kolay olurdu."

"Ancak şimdi düşünüp güvendiğiniz şeyler, altı ay sonra belki de pit yolundaki eğilim hava akışını farklı bir şekilde hareket ettirmek olursa çok hızlı bir şekilde modası geçmiş oluyor. Bu yüzden [her şeye] göz kulak olmamız gerekiyor." dedi.

Yardımcı editör: Alex Kalinauckas