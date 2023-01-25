Alonso, Aston Martin F1 fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

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Alpine ile zor bir yılı geçiren ve sezon ortasında Aston Martin ile anlaşan Fernando Alonso, 1 Ocak itibariyle Lawrence Stroll tarafından yönetilen takıma katıldı.

Alonso, yılın ilk birkaç haftasında İngiliz ekibin Silverstone'de bulunan fabrikasında vakit geçirmekten ziyade fiziksel hazırlığına odaklandı.

Şimdi ise takımla çalışmalarına hız vermiş durumda çünkü takım fabrikasına ilk ziyaretini yaptı.

Bu ziyarette Alonso, koltuk ayarı, simülatör çalışması ve takımla çalışma gibi önemli faalyietlerde bulundu.

Takım da Alonso'nun fabrikaya gelişini videoya aldı ve bunu sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı. İspanyol pilotun klipte oldukça mutlu olduğu göze çarpıyor.

Videoyu aşağıdan veya göremiyorsanız buradan izleyebilirsiniz.