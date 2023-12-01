Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"
Fernando Alonso, Aston Martin ile ilk sezonunu başarılı bir şekilde geçirdi ancak Silverstone merkezli takımın en iyi takımlarla rekabet etmeye hazır olmadığını itiraf etti.
Alonso, Aston Martin'in geçtiğimiz sezon yaşadığı performans düşüşünün ardından en iyi Formula 1 takımlarıyla rekabet etmeye hazır olmadığını öne sürdü.
Aston Martin, Alonso'nun sezonun ilk bölümündeki sekiz yarışta altı podyum elde etmesiyle yıla güçlü bir şekilde başladı.
Bir önceki sezonu Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sırada tamamlayan Aston Martin'in kış dönemi boyunca gösterdiği gelişme sürpriz oldu.
Ancak sezon ilerledikçe Aston Martin podyum mücadelesinden uzaklaştı ve sezonu takımlar şampiyonasında beşinci olarak tamamladı.
Performans düşüşüne rağmen Alonso, Aston Martin'in çıkaracağı çok az olumsuz durum olduğunu iddia etti.
Medyaya verdiği demeçte Alonso, "Ben sadece olumlu şeyler görüyorum. Yaşadığımız bu zorluklar işin bir parçası ve ben de bu takımın yolculuğunun bir parçasıyım."
"Bence araçla gerçekten güçlü başladık, geçen yıldan bu yıla adım attığımızda bile bizim için şaşırtıcı derecede rekabetçiydi."
"Kendimizi belki de hazır olmadığımız bir pozisyonda bulduk, Mercedes, Ferrari ve bu seviyede savaşmaya alışık olan en iyi takımlarla savaşıyorduk."
"Sezon boyunca araçtaki gelişim açısından da biraz geri adım atmış olabiliriz, henüz en üst seviyede değiliz. Kendimizi biraz daha az rekabetçi bulduk."
"Ama sonuç olarak, 12 ay önce, bu dönemde geçirdiğimiz sezonu düşünmenin hayal bile edilemeyeceğini düşünüyorum. Geçen yıl burada [Abu Dabi'de] yarıştan sonra takımla yaptığımız testi mükemmel bir şekilde hatırlıyorum."
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
"Eğer birisi bana bugün bulunduğumuz konumda olacağımızı söyleseydi, buna inanmazdım." dedi.
Alonso, Ferrari takımının bir parçası olarak Pilotlar Şampiyonluğu için Sebastian Vettel'e çekiştiği 2012 ile birlikte bu yılı F1'deki en iyi sezonu olarak nitelendirdi.
Alonso, "Kişisel performansımla, 2012 ile birlikte benim için en iyi sezon olduğunu düşünüyorum, sürüşümdeki en iyi sezon ve her şeyden memnundum."
"Motive olmuştum, formdaydım. Zor koşullarda gösterdiğim performanstan memnundum." dedi.
İspanyol pilot ayrıca, kendisinin podyuma çıkamadığı bir Grand Prix'nin de listede olduğu, sezonun en iyi beş yarışını da sıraladı.
Alonso, "Bahreyn, Monako, Kanada, Monza ve Brezilya benim bu yılki ilk beşim olacak. Monza'yı bilerek koydum çünkü dokuzuncu sırada bitirdim. Podyum değildi, insanların hatırlayacağı bir şey değildi."
"Ama muhtemelen Monza'daki en yavaş ya da ikinci en yavaş araç bizimdi. Puan aldığımız ve her şeyin çok iyi olduğu hafta sonlarından biriydi." dedi.
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