Alonso: "Aston Martin, 2026'dan önce şampiyonluk kazanabilir"

Çarşamba günü Honda, 2026'da Aston Martin takımı için güç ünitesi üreticisi olarak F1'e yeniden katılacağını duyurdu.

Aston Martin Performans Teknolojileri Grup CEO'su Martin Whitmarsh, Silverstone takımının sürdürülebilir bir başarı elde etmek için bağımsız hale gelmesi gerektiğini, mevcut motor ve şanzıman tedarikçisi Mercedes'e olan bağımlılığından uzaklaşması gerektiğini ve aynı zamanda bir rüzgar tüneli kiraladığını açıkladı.

Whitmarsh, "2026 Formula 1 düzenlemelerinin şasi ve güç ünitesinin tam entegrasyonunu gerektireceği bizim için ve sanırım Honda için de açık, ancak bunu bir çalışma ekibi ilişkisi sağlayabilir."

"Kazanmak istemek, Mercedes'i yenmek gerektiği anlamına gelir ve fikri mülkiyet, tesisler, bileşenler için onlara bağımlıysanız Mercedes kadar iyi bir takımı yenmek son derece zordur. Bu nedenle benim görüşüme göre, tam bir çalışma ilişkisi olmadan sürekli olarak şampiyonluklar kazanmak çok ama çok zordur."

Alonso, Whitmarsh'ın Honda'nın gelişiyle ilgili heyecanını paylaşsa da, Aston'un şampiyonluk kazanmak için yeni bir güç ünitesine ihtiyacı olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. İspanyol pilot, Honda'yı beklemenin Aston Martin'in önümüzdeki iki sezonda şampiyonluk kazanamayacağı anlamına gelmediğini düşünüyor.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, "Özellikle yeni keşiflerin yapılacağı 2026 yılında, güç ünitenizi şasiyle birlikte geliştirebilir ve her şeyi önceden entegre edebilirseniz durum daha iyi olur."

"Bir fabrika takımı olmanın avantajları var ama bu 2026'ya kadar Aston Martin'in şampiyonayı kazanma şansı olmayacağı anlamına gelmiyor."

Alonso'ya göre Honda'nın ilgisini çekmek, Lawrence Stroll liderliğindeki takımın hırsını vurguluyor. Aston, Silverstone'da yepyeni, son teknoloji ürünü bir fabrikaya taşınmaya hazırlanıyor ve ayrıca yeni bir rüzgar tüneli inşa ediyor.

Alonso, "Bu, takım için çok iyi bir haber, çok heyecanlıyım. Bence bu, Aston Martin'in gelecekte bağımsız olarak yarış ve şampiyonluk kazanma, kendi vites kutusunu ve araçtaki her şeyi üretme konusundaki kararlılığını gösteriyor."

"Paketinizdeki, aracınızdaki her şeyin kontrolünün sizde olduğundan %100 emin olmanın muhtemelen tek yolu bu. Bu Aston Martin'deki herkes için harika bir işaret. Kazanma arzusunun ve potansiyelinin orada olduğunu biliyorsunuz." dedi.

2026 sezonunun başında 44 yaşında olacak olan Alonso, Honda katıldığında hâlâ burada olup olmayacağı yönündeki sorulara net bir yanıt vermedi: "2026'da ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer bildiğimi söylersem yalan söylemiş olurum."

"2026, gerçekten bir fikir sahibi olmak için çok uzak; bu yüzden bu yıla konsantre olmalıyım."