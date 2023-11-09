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Alonso: "Aston Martin, Brezilya'daki formunu sürdürebilir"

Fernando Alonso, Aston Martin Formula 1 takımının "acı verici" deneylerinin neden olduğu düşük performansın ardından doğru yönü buldukları görüşünde.

Editör Ezel Tan
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Alonso, geçen hafta Brezilya Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Sergio Perez ile son turlarda girdiği heyecan verici mücadeleyi kazanarak son yedi yarıştaki ilk podyumunu elde etmişti.

Bu yıla yaptığı güçlü başlangıcın ardından geriye düşen Aston Martin, Lance Stroll'ün de Interlagos'ta beşinci olmasıyla uzun zaman sonra ilk kez iki araçla birden ilk beşe girmişti.

Fakat bunun öncesinde Aston Martin adeta dibe vurmuş gibiydi çünkü hem Austin hem de Meksika'da Q1'den çıkacak hızları yok gibiydi.

Hafta sonunun ardından konuşan Alonso, 2024 aracı için yön bulmaya yönelik çeşitli testler nedeniyle geride kaldıklarına vurgu yaptı.

Yarışın ardından konuşan Alonso, "Birkaç aydır zaten zorlanıyorduk fakat son birkaç ay özellikle acı vericiydi.

"İzlemememiz gereken yönü anlamak ve gelecek yıl için gideceğimiz yönü belirlemek adına birkaç şey denemek zorunda kaldık. Bu da yarışları daha acı verici hale getirdi, özellikle Meksika çok zordu."

"Gerçekten çok yavaştık fakat o yarışın ardından takımdaki herkesin bu kadar odaklandığını, işini yaptığını ve derinlemesine analizler sayesinde Interlagos'a daha güçlü döndüğünü görmek harikaydı." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19


İspanyol pilot, doğru araç konfigürasyonunu bulmalarının ardından Las Vegas ve Abu Dhabi'nin daha iyi geçeceği görüşünde.

"Şahsen öyle olacağını düşünüyorum. En azından Meksika'dan daha iyi olacağı kesin."

"Takım bazı şeyleri açıklığa kavuşturdu ve izlemesi gereken yönü belirledi. Bu yarışa dair beklentilerimizi karşıladık."

"Podyum olur mu bilmiyorum ama umarım bu mücadelenin içerisinde yer alırız."

"Son birkaç yarış ve şampiyonanın son bölümü için biraz endişeliydim fakat artık kalan yarışlar için sabırsızlanıyorum."

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