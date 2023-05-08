Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"
Fernando Alonso, Aston Martin'in galibiyet hedeflemesi gerektiğini, ancak Red Bull ile aralarındaki fark konusunda da gerçekçi davrandığını söylüyor.
Miami'de rahat bir üçüncülüğe ulaşan ve bu sezon dördüncü kez podyuma çıkan Alonso, beklenmedik derecede iyi bir başlangıcın ardından artık daha da iyi sonuçlar istiyor.
Tüm bu beklentilere rağmen gerçekçiliğini de korumaya çalışan Alonso, Red Bull'un net şekilde önde olduğunu kabulleniyor.
Yarıştan sonra konuşan Alonso "Açıkçası artık podyumda bir adım daha yukarı çıkmak istiyoruz, bir noktada galibiyete ulaşma fırsatımız da olacak."
"Şu anda bu gerçekleşmeyecek, nitekim Red Bull bizden daha iyi, daha güçlü, daha hızlı ve olağanüstü derecede dayanıklı."
"Ancak bir gün bir çatlak olur ve bir fırsat doğarsa, bu fırsatı değerlendirecek pozisyonda yer almamız ve hafta sonunun hiçbir noktasında hata yapmadığımızdan emin olmamız gerekiyor."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates on arrival in Parc Ferme
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Bence bu yıl zor geçecek. Bugün sezonun en iyi yarış temposuna sahip olduğumuzu düşünsem de aradaki fark oldukça büyük."
"Yarış boyunca hiç Güvenlik Aracı olmamasına rağmen liderlere yakındık, halen oldukça hızlıyız. Bekleyip göreceğiz, sezon uzun."
"Umarım bazı pistlerde onlara biraz daha yakın oluruz, umarım sezonun ilerleyen dönemlerinde yapacağımız bazı geliştirmeler bizi daha rekabetçi bir konuma getirebilir.
"Ama bence asıl odak noktamız, dürüst olmak gerekirse, arkamıza bakmak ve Mercedes ve Ferrari'yi kontrol altında tutmaya çalışmak. Red Bull'un herkesten daha iyi bir iş çıkardığını ve bizim de daha iyi bir iş çıkarmamız gerektiğini kabul etmeliyiz." dedi.
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