Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"
Fernando Alonso'ya göre Aston Martin, bu yıl ortaya koyduğu performansla beşincilikten daha fazlasını hak ediyordu.
Aston Martin takımı, bu yıl şampiyonayı beşinci sırada tamamladı 2021'de Formula 1'e döndüğünden bu yana en iyi sonucu aldı.
İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun bu başarıda payı büyüktü çünkü yıl boyunca hemen hemen tüm yarışlarda araçtan maksimumu aldı.
Olağanüstü bir sezon geçirdiklerini kabul eden Alonso, takımın daha fazlasını hak ettiğini ekliyor.
Alonso, "Takımlar şampiyonasında beşinci olmak bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı çünkü daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorduk."
"En azından yılın başında daha fazlasını umuyorduk."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
"Sürücüler şampiyonasındaki dördüncülüğüm ve mücadele ettiğim kişiler biraz gerçek dışı görünüyor çünkü genellikle bir takım, takımlar şampiyonasını beşinci bitirdiğinde, sürücüleri kendi klasmanlarında dokuzuncu ya da onuncu oluyorlar, bu nedenle ben de dahil olmak üzere Aston Martin'deki pek çok kişi için rüya gibi bir sezon oldu."
"Aslında bu sezon tarihi bir sezon olarak görüyorum. Sekiz podyum ve yaklaşık 300 puan... 12 ay önce bunları elde edeceğimizi düşünemezdik."
"Bu, adı ne olursa olsun, takım tarihindeki en iyi sezondu. Kesinlikle hatırlanması gereken bir yıldı."
"Bu sezon beklentileri aştık ve gelecek yıl beklentiler daha da yüksek olacak. Bu üzerimizdeki baskıyı biraz arttırıyor çünkü eğer 2024'te geriye doğru gidersek, kötü olacak. Bu yüzden ilerlemeye devam etmeliyiz."
"Bu yıl beşinci olduktan sonra, gelecek yıl daha iyi olmamız gerekiyor. Dördüncü, üçüncü, ikinci sıralar memnuniyet verici olur."
"Bu yılki sekiz podyumdan sonra, gelecek yıl da benzer bir şey olmasını umuyorum." dedi.
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