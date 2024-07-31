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Formula 1

Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

Fernando Alonso, Aston Martin'in F1 sezonunun şu ana kadarki gidişatından dolayı 'biraz hayal kırıklığına uğradığını' itiraf etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde aracından atlıyor

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde aracından atlıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Silverstone merkezli takım, şampiyonada beşinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Mercedes ile arasında 193 puanlık büyük bir fark mevcut. 

2023 sezonundaki ilk sekiz yarışın altısında podyumda yer alan Alonso, bu sezon henüz podyum pozisyonu elde edemedi.

Aston Martin'in bu sezonki en iyi sonucu Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Alonso ile elde ettiği beşincilik oldu. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Alonso, Aston Martin'in performansı hakkında şöyle söyledi: "Biraz hayal kırıklığına uğradım."

"Şu anki pozisyonumuzla Williams, RB ve Alpine ile mücadele ettiğimiz gerçeğini gizleyemeyiz. Oysa geçen yıl ilk dört takımla mücadele ediyorduk, şimdi ulaşılmaz bir konumdalar."

"Dolayısıyla yaz arasında ve sezonun ikinci bölümünde kesinlikle yapmamız gereken çok işimiz var."

"Elbette vazgeçmeyeceğiz ama çok çalışmamız gerekiyor."

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Zeynep Taş
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