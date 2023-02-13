Alonso: "Aston Martin AMR23'ü yıl boyunca geliştirebilecek"

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Fernando Alonso, Mart ayının ilk haftasında yapılacak Bahreyn GP ile, Formula 1'deki 21. sezonuna başlayacak.

İspanyol sürücü, Aston Martin'in büyük olasılıkla yarıştığı son takım olduğunu kabul ediyor ve yeni projesine başlarken çok formda olduğunu söylüyor.

Sözlerine "Her zamankinden daha formdayım." diyerek başlayan Alonso, araçla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Yeni bir yaklaşıma sahip olduğumuz için yeni bir başlangıç gibi hissediyoruz."

"Bu takıma pek çok kişi katıldı. Takımın tasarım ve teknik departmanlarda çok önemli yetenekler var. Yeni fabrika da neredeyse hazır, birkaç ay içinde takım orayı kullanabilecek."

"Şimdi yeni bir sürücüleri de var... (gülüyor)"

"Son 24 ayda işgücünü neredeyse iki katına çıkardılar ve perde arkasında daha şimdiden pek çok yeni fikir var."

"Yine de F1'de mucizeler bekleyemezsiniz, sonuçta Abu Dhabi'nin üzerinden sadece birkaç ay geçti. Bu yıl orta gruba liderlik etmeli ve zirveyle aramızdaki farkı azaltmalıyız. Ancak benim için en önemli şey, artık bir araca, gelecekteki Aston Martin araçlarında temel alacağımız bir konsepte sahip olmamız."

"Geçen yıl hepimizin gördüğü gibi genel paketle ilgili sorunlar vardı. Takım yıl içinde çok gelişti ve bu sorunlar artık sadece bize değer katıyor. Çünkü bu sorunları anlarsanız daha iyi olabilirsiniz. Yeni araca baktığınızda, takımın perde arkasında pek çok şeyi farklı şekilde yaptığını zaten görebiliyorsunuz."

Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Dolayısıyla bu, Aston Martin'in yeni düzenlemeler kapsamında geliştirebileceği ilk gerçek araç olacak. Artık net bir gelişim yönümüzün olması ve yıl boyunca aracı daha iyi hale getirebilecek olmamız benim için en önemli şey."

İspanyol pilot, yılın ilk yarısının kolay olmayacağının farkında.

"İlk birkaç yarış kolay olmayacak. Yani Bahreyn kolay olmayacak, Cidde kolay olmayacak ve muhtemelen Avustralya da benzer olacak. Böyle diyorum çünkü öncelikle paketi tanımamız ve ayarlar açısından bu araç için neyin doğru olduğunu görmemiz gerekiyor."

"Geçen yıl Alpine'le de ilk yarışlarda, özellikle aracın ön tarafıyla ilgili zorluklar yaşadım."

Sonrasında şöyle devam ediyor: "Geçen yıl sadece Red Bull, Ferrari ve Mercedes, yarışı aynı turda tamamlıyordu. Takımlar şampiyonasını dördüncü bitiren Alpine de dahil olmak üzere diğer tüm takımlar bir tur gerideydi."

"F1'de bu tür farkları kapatmanız pek kolay değil ama bence üzerinde çalıştığımız proje daha önemli. Ne yazık ki artık 20 yaşında değilim, dolayısıyla bu farkı kapatma süresini mümkün olduğunca kısa tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."