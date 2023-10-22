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Alonso: "Aston Martin 'acı verici' Austin'e rağmen güncellemeleri geciktiremezdi"

Fernando Alonso, Aston Martin Formula 1 takımının COTA'da "acı verici" bir hafta sonu geçirmesine rağmen güncellemeleri burada kullanmasının doğru karar olduğu görüşünde.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, weighs in after the Sprint race

Mevcut sprint formatında pek çok takım, hafta sonuna yeni parçalar getirdiğinde zorlanıyor çünkü araçlar ilk antrenman seansının ardından donduruluyor ve üzerlerinde ayar da parça değişikliği yapılmasına izin verilmiyor.

Aston Martin, Austin'e yeni bir güncelleme paketi getirdi ve bu güncellemelerle sadece birkaç tur attıktan sonra, bu parçalarla devam etme kararı aldılar.

Fakat hem cuma hem de cumartesi günkü sıralama turlarında Q3'e kalamadılar. Üstelik sprint yarışında Fernando Alonso 13. olurken, Lance Stroll yarış dışı kaldı.

Alonso bir sprint hafta sonuna yeni parçalar getirmenin "riskli" bir strateji olduğunu kabul ediyor fakat performansları göz önüne alındığında bunun  "doğru" bir hamle olduğu görüşünde.

"Geriye dönüp hafta sonuna tekrar bakarsanız, kesinlikle bir yarış daha beklersiniz. Fakat önceki paket ilk 10'da yer almayı garanti edecek kadar hızlı değildi."

"Zaten birkaç aydır zorlanıyorduk. Dolayısıyla tüm fabrika bu paketi Austin'e getirmek için var gücüyle çalıştı ve son anda 'Tamam, Meksika'yı bekleyelim' diyemiyorsunuz çünkü herkes yeni parçalar getirmek için gece gündüz çalışıyor."

"Sanırım yaşadığımız en büyük sorun ilk seanstı. İlk seansta çözülmesi gereken çok fazla sorun vardı ve bunun olmamasını sağlamamız gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after the Sprint race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after the Sprint race

Alonso, takımın sprint yarışının zor olacağını bildiğini ekledi.

"Hayal kırıklığı aslında artmadı çünkü tüm hafta sonu boyunca aynı noktadaydık."

"İlk antrenmanda rekabetçi değildik, sıralama turlarında rekabetçi değildik ve sprint yarışında da durum farklı değildi. Araç ilk seanstan beri kapalı parkta, belki de ayar açısından en iyi noktada değilizdir."

Alonso, takımın normal bir hafta sonunda daha iyi durumda olacağına inanıyor.

"Evet, öyle olacağını düşünüyoruz; ya da öyle düşünmek istiyoruz. Çünkü daha fazla antrenmanla birçok farklı ayar kombinasyonunu deneme ve yeni paketi en iyi hale getirme fırsatınız oluyor."

"Belki de güncellemeleri sprint formatına getirmek biraz riskliydi; iki araç arasında farklı testler yaptığınız mükemmel bir antrenman seansına güveniyorsunuz ve biz çok kaotik bir seans geçirdik."

"O andan beri geride kaldık. Umarım yakında Meksika'ya gittiğimizde pek çok şeyi test edebilir ve daha rekabetçi hissedebiliriz. Bu sefer durum acı verici."

Takımın aracını daha iyi anlaması gerekip gerekmediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bunun aracı anlamakla ilgili olduğunu sanmıyorum, sadece aracı geliştirme yöntemiyle ilgili. Performansımızı yükseltmemiz, daha agresif olmamız gerekiyor."

"Bazı ana rakiplerimizden daha büyük adımlar atmalı ve bunu daha sık yapmalıyız. Fakat onlar en iyi takımlar; McLaren ya da Mercedes şu anda çok ileride, ki buna Ferrari de dahil."

"Yani burası en üst lig. Gelecekte burada yarışmak istiyorsak, bu bizim için çok önemli bir sezon. Sadece pistte değil, pist dışında da ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz."

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