Alonso: "Aston Martin 'acı verici' Austin'e rağmen güncellemeleri geciktiremezdi"

Mevcut sprint formatında pek çok takım, hafta sonuna yeni parçalar getirdiğinde zorlanıyor çünkü araçlar ilk antrenman seansının ardından donduruluyor ve üzerlerinde ayar da parça değişikliği yapılmasına izin verilmiyor.

Aston Martin, Austin'e yeni bir güncelleme paketi getirdi ve bu güncellemelerle sadece birkaç tur attıktan sonra, bu parçalarla devam etme kararı aldılar.

Fakat hem cuma hem de cumartesi günkü sıralama turlarında Q3'e kalamadılar. Üstelik sprint yarışında Fernando Alonso 13. olurken, Lance Stroll yarış dışı kaldı.

Alonso bir sprint hafta sonuna yeni parçalar getirmenin "riskli" bir strateji olduğunu kabul ediyor fakat performansları göz önüne alındığında bunun "doğru" bir hamle olduğu görüşünde.

"Geriye dönüp hafta sonuna tekrar bakarsanız, kesinlikle bir yarış daha beklersiniz. Fakat önceki paket ilk 10'da yer almayı garanti edecek kadar hızlı değildi."

"Zaten birkaç aydır zorlanıyorduk. Dolayısıyla tüm fabrika bu paketi Austin'e getirmek için var gücüyle çalıştı ve son anda 'Tamam, Meksika'yı bekleyelim' diyemiyorsunuz çünkü herkes yeni parçalar getirmek için gece gündüz çalışıyor."

"Sanırım yaşadığımız en büyük sorun ilk seanstı. İlk seansta çözülmesi gereken çok fazla sorun vardı ve bunun olmamasını sağlamamız gerekiyor."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after the Sprint race