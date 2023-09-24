Prime'a abone ol
Önceki / Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'" Sonraki / Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"

Fernando Alonso, Japonya Grand Prix'si sırasındaki öfkeli radyo mesajını açıkladı ve bunların bağlam dışına çıkarıldığını söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

İspanyol pilot yarış sırasında birçok kez, takım tarafından belirlenen aero ayar seçimlerinin bir sonucu olarak düzlükte yavaş kalmalarından dolayı duyduğu hayal kırıklığın dile getirdi.

Ancak en kayda değer yorumu, Aston Martin'in onu ilk pit stop için beklediğinden daha erken pite almasının ardından yaşandı.

Alonso yumuşak lastiklerle iyi bir başlangıç yaptı ve Lewis Hamilton ile Sergio Perez arasındaki temastan yararlanarak altıncı sıraya yükseldi.

Ancak arkasındaki isimlerin pite girmesinden ötürü Alonso, 11. tur gibi erken bir zamanda pite girdi ve ilk altıda bunu yapan tek isim oldu.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde düzlük hızı eksikliği yaşayan Alonso, takıma "bu kadar erken pit yapmak beni aslanları önüne atmaktı." dedi.

Strateji değişikliğinin ardından sekizinci sıraya yükselen Alonso, sinirli olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Takım radyosundaki yorumu sorulduğunda Alonso, "Kızgın değilim. Bence bu aynı klasik konu, klasik FOM radyosu ve tamamen bağlamı dışına çıkarılma..."

"Daha yavaş bir aracın arkasında olmaları ve düzlükte DRS açmalarına rağmen, öndeki aracın uzaklaşıp gittiği bir durumda diğer sürücüler ne der emin değilim."

"Belki de 'bu gayet iyi, geride kaldığım için mutluyum' diyorlardır!"

"Fakat ben motive olmayı, onları geçmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi, bugün DRS açıkken bile daha yavaştım."

"Akıllarda kalan şey radyoda yaptığımız konuşma gibi dursa da aslında pistte iyi bir performans sergiledik." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14

Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

İspanyol pilot sonrasında şöyle devam etti: "Bence bugün hızlıydık, hız açısından düşündüğümüzden daha hızlıydık."

"Ferrarilerin arkasındaydım, [Lewis] Hamilton'ın önündeydim ve çok fazla baskı altında değildim."

"Sanırım 12. turda pit stop yaptık. [Yuki] Tsunoda'ya karşı yerimizi korumak içindi ve bu biraz sürpriz oldu."

"Bu pit stopun ardından yarış gerçekten çok uzadı ve zorlaştı."

"Belki de bu bir hataydı fakat şimdi söylemesi kolay. Bence en iyi takımların ardından sekizincilik gibi bir şey gelebilirdi. Yani yarışımızda pek bir şey değişmedi."

"Sadece üzgündüm çünkü ilk pit stop bence çok erkendi. Tartışmadım. Çok erken durduğumuzu biliyordum fakat sorun değil. Bazen de fayda getiriyor."

16 yarıştan sonra takım kararlarını sorguladığı zamanlar olmasının kaçınılmaz olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Elbette. Sanırım bizim iki sert lastiğimiz vardı, Ferrarilerin ise sadece bir tane."

"Onları da erken pite girmeye zorlamanız gerekiyordu, bu yüzden stratejiyi anlıyorum. Yani bunda yanlış bir şey yok."

"Ancak düzlüklerde çok yavaş bir aracınız olduğunda ve trafiğe girdiğinizde, momentumunuzu kaybettiğiniz için öfkelenmeniz doğal."

"Bugün de böyle oldu ama gayet iyiyim."

paylaşım
yorumlar

Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'"

Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Formula 1
Japonya GP

Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil" Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Hamilton: "Cezalar için yapay zeka kullanmaya başlayabiliriz"

Hamilton: "Cezalar için yapay zeka kullanmaya başlayabiliriz"

Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Cezalar için yapay zeka kullanmaya başlayabiliriz" Hamilton: "Cezalar için yapay zeka kullanmaya başlayabiliriz"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler?

McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler?

Formula 1
Japonya GP

McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler? McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler?

Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil

Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil

Formula 1
Japonya GP

Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım" Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"

Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"

Formula 1
Singapur GP

Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim" Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"

Aston Martin: "Stroll'ün kazası, bize onun F1'e ne kadar bağlı olduğunu gösterdi"

Aston Martin: "Stroll'ün kazası, bize onun F1'e ne kadar bağlı olduğunu gösterdi"

Formula 1
Singapur GP

Aston Martin: "Stroll'ün kazası, bize onun F1'e ne kadar bağlı olduğunu gösterdi" Aston Martin: "Stroll'ün kazası, bize onun F1'e ne kadar bağlı olduğunu gösterdi"

Aston Martin: "2024 aracı çok daha verimli olacak"

Aston Martin: "2024 aracı çok daha verimli olacak"

Formula 1

Aston Martin: "2024 aracı çok daha verimli olacak" Aston Martin: "2024 aracı çok daha verimli olacak"

Son Haberler

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

F1 Formula 1
Japonya GP

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

F1 Formula 1
Japonya GP

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol