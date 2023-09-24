Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"

İspanyol pilot yarış sırasında birçok kez, takım tarafından belirlenen aero ayar seçimlerinin bir sonucu olarak düzlükte yavaş kalmalarından dolayı duyduğu hayal kırıklığın dile getirdi.

Ancak en kayda değer yorumu, Aston Martin'in onu ilk pit stop için beklediğinden daha erken pite almasının ardından yaşandı.

Alonso yumuşak lastiklerle iyi bir başlangıç yaptı ve Lewis Hamilton ile Sergio Perez arasındaki temastan yararlanarak altıncı sıraya yükseldi.

Ancak arkasındaki isimlerin pite girmesinden ötürü Alonso, 11. tur gibi erken bir zamanda pite girdi ve ilk altıda bunu yapan tek isim oldu.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde düzlük hızı eksikliği yaşayan Alonso, takıma "bu kadar erken pit yapmak beni aslanları önüne atmaktı." dedi.

Strateji değişikliğinin ardından sekizinci sıraya yükselen Alonso, sinirli olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Takım radyosundaki yorumu sorulduğunda Alonso, "Kızgın değilim. Bence bu aynı klasik konu, klasik FOM radyosu ve tamamen bağlamı dışına çıkarılma..."

"Daha yavaş bir aracın arkasında olmaları ve düzlükte DRS açmalarına rağmen, öndeki aracın uzaklaşıp gittiği bir durumda diğer sürücüler ne der emin değilim."

"Belki de 'bu gayet iyi, geride kaldığım için mutluyum' diyorlardır!"

"Fakat ben motive olmayı, onları geçmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi, bugün DRS açıkken bile daha yavaştım."

"Akıllarda kalan şey radyoda yaptığımız konuşma gibi dursa da aslında pistte iyi bir performans sergiledik." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

İspanyol pilot sonrasında şöyle devam etti: "Bence bugün hızlıydık, hız açısından düşündüğümüzden daha hızlıydık."

"Ferrarilerin arkasındaydım, [Lewis] Hamilton'ın önündeydim ve çok fazla baskı altında değildim."

"Sanırım 12. turda pit stop yaptık. [Yuki] Tsunoda'ya karşı yerimizi korumak içindi ve bu biraz sürpriz oldu."

"Bu pit stopun ardından yarış gerçekten çok uzadı ve zorlaştı."

"Belki de bu bir hataydı fakat şimdi söylemesi kolay. Bence en iyi takımların ardından sekizincilik gibi bir şey gelebilirdi. Yani yarışımızda pek bir şey değişmedi."

"Sadece üzgündüm çünkü ilk pit stop bence çok erkendi. Tartışmadım. Çok erken durduğumuzu biliyordum fakat sorun değil. Bazen de fayda getiriyor."

16 yarıştan sonra takım kararlarını sorguladığı zamanlar olmasının kaçınılmaz olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Elbette. Sanırım bizim iki sert lastiğimiz vardı, Ferrarilerin ise sadece bir tane."

"Onları da erken pite girmeye zorlamanız gerekiyordu, bu yüzden stratejiyi anlıyorum. Yani bunda yanlış bir şey yok."

"Ancak düzlüklerde çok yavaş bir aracınız olduğunda ve trafiğe girdiğinizde, momentumunuzu kaybettiğiniz için öfkelenmeniz doğal."

"Bugün de böyle oldu ama gayet iyiyim."