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Alonso: "Asfalt çok kirli, geçiş yapmak kolay olmayacak"

Fernando Alonso, Miami'deki yeni asfalttan pek etkilenmemişe benziyor.

Gianluca D'Alessandro
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Miami'deki ilk yarışta sürücüler asfalttan epey şikayet ettiler ve bundan ötürü pistin asfaltı tamamen yenilendi.

Tilke şirketi ile anlaşan ve bu konuda onlardan destek alan organizatörlerin yaptığı bu çalışmanın fayda edip etmeyeceği merak konusuydu.

Fakat ilk iki antrenman seansından sonra asfaltın durumu geçen sezondan bu yana pek değişmemiş gibi görünüyor.

Ana sorunlardan birisi, ana çizginin dışındaki bölümün çok kirli olması, ki bu da geçişleri zorlaştıran bir durum.

Bu konuya değinen Alonso, "Yeni asfalt geçen seneden daha iyi duruyor ama şu ana kadar sadece pisti temizledik."

"Maalesef Formula 2 ve Formula 3 gibi destek yarışlarımız yok, ideal çizgi yavaş yavaş temizleniyor ama temiz çizginin dışı çok kirli."

"Pazar günü muhtemelen çok fazla geçiş olmayacak çünkü gidilecek tek bir çizgi var. Araç kaymaya başladığından, dışarı açılmanız gerekiyor ve bu da geçişi zorlaştıracak." dedi.

Alonso bundan ötürü sıralama turlarının öneminin arttığını söylüyor.

İspanyol pilot, “Tamamen normal bir Cuma günü oldu."

"Bakü'deki yarışa kıyasla pistte daha fazla zaman geçirdik, kırmızı bayraklara rağmen yarış temposuna da baktık."

"Sıralama turları önemli olacak, ki önden başlamak güzel olurdu, bakalım Cumartesi günü neler yapabileceğiz? Genellikle güçlü noktamız Pazar günüdür, o yüzden neler yapabileceğimizi görmek lazım."

"Bugün daha fazla tur tamamlamak isterdik ama sonunda kırmızı bayraklar vardı."

"Şimdi elimizdeki verilerden bilgi edinmeye ve Pazar günü için stratejimizi belirlemeye çalışacağız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

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