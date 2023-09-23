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Alonso: "Artık Q3'e kalabilecek hızımız yok"

Fernando Alonso, Aston Martin'in artık performans olarak geriye düştüğünü ve sıralama turlarında son bölüme kalacak hızda almadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, İngiliz ekibin son yarışlarda gerileme başlamasının ardından Japonya'da da ön bölümün uzağında kaldı.

Sıralama turlarında ancak 10. olabilen İspanyol pilot, pistin kendilerine uygun olmadığını belirtti.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Gerçekten zor bir hafta sonu oluyor. Fakat bunu bekliyorduk çünkü Suzuka'da, bize pek de uymayan yüksek hızlı virajlar var ve bunlar bizi endişelendiriyordu."

"Katar da bu açıdan Suzuka'ya benziyor. Kağıt üzerinde Katar'ın bizim için en iyi pist olmadığını biliyoruz."

"Fakat zor günlerde bile çok iyi bir tur sayesinde Q3'te yer almayı başardık. Pek çok kişi bu tür bir seansı ve durumu fark etmeyecek fakat ben çok gururluyum."

Acı çektiği bir sıralama olup olmadığı sorulduğunda, Alonso, "Acı çekmedim. Keyif aldım, çünkü sonuçta Suzuka size daha yüksek bir adrenalin sunuyor."

"Burası Formula 1 aracı sürmek için harika bir pist."

"Her zaman cebimde birkaç ondalık daha olmasını isterim ama özellikle Q2 turumdan keyif aldım. Q3 turu da öyle."

"Şu anda açık bir tempo eksikliğimiz var. AlphaTauri ve diğer takımların gelişimiyle, Q3'ten çok Q1 ve Q2'de mücadele edebiliyoruz, buna rağmen Q3'e kalıyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Singapur'da gerçekten iyi olduğunu düşündüğüm tur ya da Suzuka'da attığımız tur gibi küçük mucizeler bizi biraz olsun mücadelenin içinde tutuyor, bu yüzden mutluyum."

Alonso ilk yedi-sekiz yarışta podyum için mücadele ederken, artık puan mücadelesi veriyor.

Performansının hangi seviyede olduğu sorusuna Alonso, "Sezon boyunca aynı seviyedeydim."

"Yılın başında dokuz veya on puan için yarışıyorum, şimdi dört veya beş puan için. Fakat aynı seviyedeyim."

"Tıpkı Max gibi. Singapur'da uyuyakalmamıştı, bu hafta sonu da aniden uyanıp, en üst seviyede sürmeye başlamadı. Hatırlarsanız Singapur'da 11. sıradaydı, (performans olarak) en iyimizdi. Bugün pole pozisyonundaydı ve hâlâ en iyisi." cevabını verdi.

Alonso yarışta orta grupta yarışmalarından memnuniyet duyacağını çünkü mücadelenin çok yakın olduğunu söyledi.

"Her şey bizim nereyi hedeflediğimize bağlı. Eğer podyum için savaşacağımızı düşünürsek, yarışta hayal kırıklığına uğrarız."

"Eğer orta grupta yer alacağımızı düşünürsek mutlu oluruz."

"Mümkün olduğunca çok puan toplamaya çalışacağız ve ön tarafta neler olacağını göreceğiz. Şu anda sıfır puanımız var.. Yarışın sonunda belki bazılarının iyi puanları olacak ve bazılarının da yarışı bitiremezlerse ya da bir şey olursa sıfır puanları olacak."

"Bizim onlardan biri olmadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Damalı bayrağı görmemiz ve mümkün olduğunca çok puan almamız gerekiyor."

Alonso, rekabetçi olmayacaklarını bildikleri için yaklaşımının biraz farklılaştığını da kabul ediyor.

"Araç içinde ve ayarlarda, gelecek yıl için denenen pek çok şey var, ayrıca lastiklere bakmak, sıralama turları ve yarış üzerinde çalışmak gibi pek çok şey var."

"Yani zorlu hafta sonlarında perde arkasında pek çok şey oluyor."

"Notlar alıyoruz, pek çok şey öğreniyoruz ve rakiplerimizin, özellikle de McLaren'in ne yaptığını görüyoruz, sezon boyunca attıkları büyük adımlara bakıyoruz."

"Bu bakılması gereken bir nokta ve gelecek yıl için bir ilham kaynağı."

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