Alonso "Artık ilk beşte değiliz"

Aston Martin yıla büyük hedeflerle başlasa da, son yarışlarda iyice geride aldı ve son yarış Monako'dan puansz ayrıldı.

Yarışın ardından konuşan Alonso, Marca gazetesine artık "ilk beşin dışına" düştüklerini dile getirdi.

Alonso, “Sonuçlara bakılırsa artık ilk beşte değiliz ama bunu takım patronumuz Mike Krack'e sormak daha doğru olur."

"Bu yıl araçlar süspansiyon sertliği ayarlarına karşı daha duyarlı. Onları sürmek ve kontrol etmek daha zor. Fakat zor hafta sonları bize çok şey öğretiyor, sonuçlar çıkarıyoruz ve ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.

Alonso, Monako pistinin kendisiyle ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi: "Monako'da geçiş yapmak imkansız. Formula 2'de olduğu gibi araçların daha kompakt olduğu diğer serilerde, en azından bir miktar geçiş şansı var. Ancak bizim araçlarımız daha ağır ve daha geniş. Dolayısıyla böyle bir şansımız yok. Ayrıca yumuşak hamurlar çabuk aşınıyor, bu yüzden herkes sert ve orta hamurda yarıştı."

"Monako'da her şeyin Cumartesi günü belirlendiği gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor."

"Monako'nun büyüsü de bu - sıralamayı mükemmel şekilde yapmanız gerekiyor ve biz bunu başaramadık."

"Pistle alakalı herhangi bir şeyi değiştirmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Perşembe günü de söylediğim gibi, Monako'yu sadece Monako olduğu için seviyorum."

"Burada her şey Cumartesi günü belirleniyor ve üç antrenman seansında da en hızlı turu atmak için hazırlanıyoruz. Ne yazık ki bu araçlar ve yere basma gücüyle trafik büyük bir sorun. Maalesef herkes Cumartesi günü temiz bir turu atabilmeli ve biz atamadık."

"2026 yönetmeliklerinin hiçbir şeyi değiştireceğini sanmıyorum. Bunun nedeni, bunu yazanların sürücülerin görüşlerini dinlememeleri.”