Önceki / Vasseur: "Bahreyn'de iyi performans sergilemek, sezonun bittiği anlamına gelmeyecek" Sonraki / Ferrari, 2023 için stratejide 'küçük ayarlamalar' planlıyor
Formula 1 Haberler

Alonso: "Artık F1'de çok kısıtlama, az yaratıcılık var"

Fernando Alonso, Formula 1'in eskisinden daha farklı olduğunu ve artık araçları geliştirme özgürlüğüne yeterince sahip olmadıklarını düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Alonso: "Artık F1'de çok kısıtlama, az yaratıcılık var"
Haberi dinle

Aston Martin, iki kez Dünya Şampiyonu Alonso'nun birlikte çalıştığı beşinci farklı takım olacak.

Dolayısıyla İspanyol pilot, yeni takımını daha önce yarıştığı diğer takımlarla kıyasladı.

Alonso, "Bence bugünlerde Formula 1 biraz daha farklı." 

"Aracı çok farklı şekillerde geliştirme özgürlüğüne sahip değiliz. Düzenlemelerde çok fazla kısıtlama var, daha az yaratıcılık var. Bu yüzden her şey detaylarla ilgili."

"Sanırım bu ekibin geçmişinde, fabrikanın daha önceki isimlerinden gelen bazı şeyler var: Buradaki herkes alçakgönüllü ve başarıya aç."

"Belki düzenli olarak galibiyet, şampiyonluk ya da her hafta sonu podyum için mücadele etmediler ama kendilerine güveniyorlar. Özgüvenleri var ve bunu başarabileceklerini biliyorlar."

Aston Martin AMR23 detail

Aston Martin AMR23 detail

Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Dolayısıyla bu, son birkaç seferde katıldığım, geçmişte başarı elde etmiş ve rahat bir konumda olan diğer takımlara kıyasla çok farklı." dedi.

Alonso ayrıca, takımdaki birkaç personeli daha önceden tanıdığını da belirtti: "Personellerden birkaç kişiyi tanıyorum."

"Ne zaman bir takıma katılsam, farklı takımlarda birlikte çalıştığım bazı tanıdık yüzler oluyor."

"İnanın ya da inanmayın, 2014'te Ferrari'de, 2017'de McLaren'de, geçen yıl Alpine'de ve şimdi de Aston Martin'de çalışan birkaç kişi var. Yani dört takımı farklı yıllarda aşağı yukarı birlikte değiştirdik ama her zaman karşılaşıyor gibiyiz." dedi.

İlginizi Çekebilir:
paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Bahreyn'de iyi performans sergilemek, sezonun bittiği anlamına gelmeyecek"

Ferrari, 2023 için stratejide 'küçük ayarlamalar' planlıyor
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Vasseur: "İyi bir başlangıç için önceliğimiz dayanıklılık"

Vasseur: "İyi bir başlangıç için önceliğimiz dayanıklılık"

Formula 1

Vasseur: "İyi bir başlangıç için önceliğimiz dayanıklılık" Vasseur: "İyi bir başlangıç için önceliğimiz dayanıklılık"

Ferrari, 2023 için stratejide 'küçük ayarlamalar' planlıyor

Ferrari, 2023 için stratejide 'küçük ayarlamalar' planlıyor

Formula 1

Ferrari, 2023 için stratejide 'küçük ayarlamalar' planlıyor Ferrari, 2023 için stratejide 'küçük ayarlamalar' planlıyor

Stroll: "Alonso-Schumacher mücadelesinde Schumacher'i tutuyordum"

Stroll: "Alonso-Schumacher mücadelesinde Schumacher'i tutuyordum"

Formula 1

Stroll: "Alonso-Schumacher mücadelesinde Schumacher'i tutuyordum" Stroll: "Alonso-Schumacher mücadelesinde Schumacher'i tutuyordum"

Son Haberler

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

F1 Formula 1

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

F1 Formula 1

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

F1 Formula 1

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

F1 Formula 1

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım" Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.