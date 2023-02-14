Alonso: "Artık F1'de çok kısıtlama, az yaratıcılık var"
Fernando Alonso, Formula 1'in eskisinden daha farklı olduğunu ve artık araçları geliştirme özgürlüğüne yeterince sahip olmadıklarını düşünüyor.
Aston Martin, iki kez Dünya Şampiyonu Alonso'nun birlikte çalıştığı beşinci farklı takım olacak.
Dolayısıyla İspanyol pilot, yeni takımını daha önce yarıştığı diğer takımlarla kıyasladı.
Alonso, "Bence bugünlerde Formula 1 biraz daha farklı."
"Aracı çok farklı şekillerde geliştirme özgürlüğüne sahip değiliz. Düzenlemelerde çok fazla kısıtlama var, daha az yaratıcılık var. Bu yüzden her şey detaylarla ilgili."
"Sanırım bu ekibin geçmişinde, fabrikanın daha önceki isimlerinden gelen bazı şeyler var: Buradaki herkes alçakgönüllü ve başarıya aç."
"Belki düzenli olarak galibiyet, şampiyonluk ya da her hafta sonu podyum için mücadele etmediler ama kendilerine güveniyorlar. Özgüvenleri var ve bunu başarabileceklerini biliyorlar."
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Fotoğraf: Aston Martin Racing
"Dolayısıyla bu, son birkaç seferde katıldığım, geçmişte başarı elde etmiş ve rahat bir konumda olan diğer takımlara kıyasla çok farklı." dedi.
Alonso ayrıca, takımdaki birkaç personeli daha önceden tanıdığını da belirtti: "Personellerden birkaç kişiyi tanıyorum."
"Ne zaman bir takıma katılsam, farklı takımlarda birlikte çalıştığım bazı tanıdık yüzler oluyor."
"İnanın ya da inanmayın, 2014'te Ferrari'de, 2017'de McLaren'de, geçen yıl Alpine'de ve şimdi de Aston Martin'de çalışan birkaç kişi var. Yani dört takımı farklı yıllarda aşağı yukarı birlikte değiştirdik ama her zaman karşılaşıyor gibiyiz." dedi.
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