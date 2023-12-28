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Alonso: "Artık detaylara odaklanıyoruz"

Fernando Alonso, pozitif geçen 2023 sezonunun ardından odak noktalarının detaylar olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin, 2023 yılına çok iyi başladı ve peş peşe podyumlar alarak herkesi şaşırtmayı başardı.

Mercedes ve Ferrari önümüzdeki sezon için yeni araçlar üretirken, Aston Martin bu yılki AMR23'ün geliştirilmiş versiyonunu kullanacak.

Fernando Alonso bunun zararı olmayacağını düşünüyor ve detayların büyük farklar yaratabileceğini söylüyor.

Autosprint'e konuşan Alonso, "Hedef çok fazla değişmeyecek ama her sezonda çok fazla bilinmeyen içeriyor."

"Formula 1'de her şey olabilir. Testlerden ve ilk yarıştan sonra aşağı yukarı neler yapabileceğimizi anlayacağız. Hâlâ rekabetçi olmayı, puanlar ve podyumlar için düzenli olarak mücadele etmeyi istiyoruz."

"İlk galibiyetimizi almayı umuyoruz, ki bu inanılmaz olurdu fakat kolay bir görev değil."

"Bu yıl beklentileri düşük tuttuk ve hepsini aşarak inanılmaz bir sezon geçirdik. Eğer yeni sezon için beklentileri çok yüksek tutar ve gerçekçi olmayan şeyler beklersek, tam tersi olabilir." dedi.

Alonso, ikinci yılında kendisinin de daha fazlasını yapabileceğini söylüyor.

"Takımla ikinci yılıma giriyorum, ki bu çok yardımcı olacak; bu yıl daha önce yaptığım pek çok şeyi yapmak zorunda kalmayacağım."

"Her şey daha kolay olacak, testlerin ilk gününden itibaren yarış hazırlığına odaklanacağız."

"Bu yıl iyi bir temel oluşturduk, şimdi detaylara odaklanacağız ve her şeyi en iyi noktaya getireceğiz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 2nd position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 2nd position, arrives in Parc Ferme

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