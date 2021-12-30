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Formula 1 Haberler

Alonso artık "daha mutlu olduğu" yorumlarına şaşırıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Fernando Alonso, geçmişe kıyasla daha mutlu olmadığını, sadece insanların kafasında McLaren'da geçirdiği dönemden sonra "mutsuz olduğu" algısı oluştuğunu düşünüyor.

Alonso artık "daha mutlu olduğu" yorumlarına şaşırıyor

İspanyol pilot, 2021 sezonunda Alpine ile Formula 1 gridine geri döndü ve pek çok kesim onun, McLaren'la mücadele ettiği son döneme kıyasla daha mutlu göründüğünü söylüyor.

Yıl boyunca oldukça pozitif bir görüntü çizen Alonso, Macaristan'da Esteban Ocon'un galibiyeti sonrası, kendisi kazanmış gibi kutlama yaptı. Aynı şekilde Katar'daki podyumdan da memnundu.

Alonso'nun neşeli tavırları yıl boyunca devam etti.

Fakat Alonso'ya göre, Ferrari'ye ilk katıldığında veya diğer kategorilerde yarışmaya başladığında da insanlar benzer yorumlarda bulunmuşlardı.

40 yaşındaki sürücü, geçmişte olduğundan daha mutlu olduğu yönündeki algının "kafa karıştırıcı" olduğunu ve kendisini şaşırttığını belirtti.

Alpine pilotu, "Ferrari'ye geldiğim zaman da tam olarak aynı sorularla karşılaştım."

"Hâlâ 'Neden şimdi daha mutlusun? Bu bir İtalyan takımı olduğu ve sen bir İspanyol olduğun için daha mı iyi uyuyor?' dediklerini hatırlıyorum. Ben de 'Evet, belki de bu yüzden. Mizah anlayışımız aynı, iki taraf da güney karakterli' demiştim."

"Dünya Dayanıklılık Şampiyonasındayken, Dakar'da ya da Indy'deyken de soruldu. İnsanlar bana 'Neden şimdi daha rahatsın? Formula 1'de hayal kırıklığına uğramış gibiydin' dediler."

"Şimdi yine aynı görüşlere sahibim."

"2007'de bir İngiliz takımında, İngiliz ortamında, Hamilton'la savaştığımda, insanlar benim hakkımda yanlış bir izlenime kapıldılar ve yanlış mesaj yaydılar."

“Şimdi insanlar her zaman bu kadar iyi hissetmeme ve bu kadar mutlu olmama şaşırıyorlar." dedi.

Alonso, Formula 1'de yarıştığı dönemde Minardi, Renault, McLaren ve Ferrari gibi takımlar için mücadele eti.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

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