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Alonso: "Şu anda daha komple bir pilotum"

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3 yıl önce bir salı günü öğlen saatlerinde Formula 1’in efsanevi isimlerinden biri, 37 yaşında emekliliğini duyurdu. 17 yıllık F1 kariyerine 97 podyum, 32 galibiyet ve 2 dünya şampiyonluğu sığdıran Alonso, hayatında yeni bir sayfa açmaya karar vermişti.

Alonso: "Şu anda daha komple bir pilotum"

Sadece birkaç hafta önce ise hepimizin tanıdığı bu isim, aynı yıllar önce sahip olduğu hırsıyla pozisyonunu 12 tur boyunca savunarak takım arkadaşı Esteban Ocon’un ilk F1 galibiyetini kazanmasında büyük rol oynadı.

2018’de hayatında “bir değişiklik yapmak istediğini” söyleyerek seriden ayrılan İspanyol pilot, aradığı değişikliği yorumculuk yaparak ya da Youtube kanalı açarak bulmadı. Bunun yerine Alonso, motor sporların en prestijli serilerinden biri olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda yarışmaya karar verdi ve bununla  da kalmayarak Le Mans 24 Saat’i kazandı, Indianapolis 500’de yarıştı, Dakar Rallisi’ne katıldı ve IMSA Sportscar Şampiyonası’nda da galibiyet kazandı.

Bu nedenle, Alonso’nun F1’e geri dönmek istemesi pek çoğumuz için büyük bir sürpriz olmasa da İspanyol pilotun 2 dünya şampiyonluğunu da kazandığı takımı Renault’ya [şimdiki adıyla Alpine] dönmesi yarış severleri şaşırtmaya yetti.

Fernando Alonso, Alpine F1
Fernando Alonso, Alpine F1
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Bu süreç hakkında konuşan Alonso, “[F1’den] uzakta geçirdiğim süre benim için çok faydalı oldu. Farklı şekillerde hazırlanan farklı takımlarla, farklı sürüş stilleriyle farklı araçlarda ve serilerde yarışmak çok iyiydi. Bu deneyimlerin hepsinden pek çok şey öğrendim. Örneğin, dayanıklılık yarışlarında takım ruhu ve takım çalışması çok etkileyici ve bu bana, takım çalışmasının genel performansınızı ne kadar geliştirebileceğini öğretti.” 

“Sürüş stili açısından öğrendiklerimin ne kadarını F1’de kullanabileceğimden emin değilim. Mesela Dakar’da tam gaz giderken genellikle sol ayağınızla fren yapıyorsunuz  ve bu, bir F1 aracında tamamen yasak. Fakat, şu anda daha eksiksiz bir pilotum.”

“[F1’e geri döndüğümde] karşılaştığım en büyük zorluk lastiklerdi. [Bu lastikler], motor sporların diğer kategorilerinden çok farklılar, sadece belli bir ısı aralığında çalışıyorlar ve maksimum performans için de belli bir aralık var. Sıralama turlarına doğru lastik ısısıyla başladığınızdan ve frenlerin doğru aralıkta olduğundan emin olmak için takımla ve lastik uzmanlarıyla çalışmanız gerekiyor. Bu, araçtaki büyük bir meydan okuma.” ifadelerini kullandı.

Fernando Alonso, Alpine A521
Fernando Alonso, Alpine A521
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca Alonso, sezon öncesinde fiziksel formunu geliştirmeye çalışırken geçirdiği bisiklet kazası sonucunda çenesinin çatlatmasının da durumu daha zor hale getirdiğini söyledi.

Alpine pilotu, “Farklı bir antrenman düzenine dönmeniz gerekiyor. Özellikle de F1 için ne kadar boyun antrenmanı yaptığınız [diğer sporlara göre] çok farklı. Kendinizi hazırlamanız gerekiyor ve eğer hazırsanız ya da hazır olduğunuzu düşünüyorsanız bile ilk birkaç yarışı tamamladıktan sonra ancak üç veya dördüncü yarışta tamamen fit oluyorsunuz.” dedi.

Alonso, bu sezon muhtemelen sadece griddeki en hızlı 6. araçla ilk 4 yarışın ikisinde puan barajı içerisinde finiş görmüştü.

İspanyol pilot, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kesinlikle bu momentumu korumak istiyorum. Araçla ve lastiklerle biraz daha güven kazanmış gibi gözüküyoruz ve potansiyeli en iyi şekilde kullanıyoruz.”

“Şu anda herkes için öncelik 2022 aracı ve beklentiler yüksek. Kurallardaki değişikliklerin griddeki sıralamayı değiştirebilecek kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Alpine, McLaren ve Ferrari gibi birçok takım için iyi bir fırsat. Birçoğu önümüzdeki sene için çok umutlu ve biz de daha büyük şeyler için rekabetçi olmayı deneyeceğiz.”

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