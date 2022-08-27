Alonso: "Arkamızda hızlı araçlar olsa da ilk beş ya da altı mümkün"

Haberi dinle

Alpine'in İspanyol pilotu Fernando Alonso, son bölümde tek bir deneme yapmasına rağmen iki Mercedes pilotunun önünde altıncı oldu ve cezaların ardından pazar günü üçüncü başlayacak.

Alonso, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Genel olarak performansımızdan memnunum, Üçüncü bitirmek harika bir duygu, bence güçlü bir pozisyondayız. Montreal'de ikinci sıradan başladım ve şimdi üçünü başlıyorum. Kanada'da pek çok hata yapmıştık, güvenlik aracından yararlanamadık ve ardından bataryayla alakalı bir sorun yaşadık."

"Umarım yarın temiz bir yarış çıkarabilir ve bu pozisyondan en iyi şekilde faydalanabiliriz."

"Yarın üçüncü başladığımız için en azından ilk birkaç metre için podyum pozisyonunda olacağız. Bu yüzden sıralama turlarından memnununum. Bakalım yarın sorunsuz bir yarış geçirebilecek miyiz?"

"Aracımız tüm hafta sonu boyunca iyiydi ve yarın da bence iyi bir gün olmalı."

"Elbette güçlü rakiplerimiz var. Hamilton ve Russell hemen ardımızda başlıyor. Özellikle Verstappen çok büyük bir süratle yaklaşacak. Yani durumun farkındayız, bu yüzden ayaklarımız yere sağlam basıyor."

"Yine de bugün iki araçla da ilk altıya girdik. Seans içerisinde birbirimize birkaç kez yardım ettik ve her şey iyi gitti. Artık bu pozisyonu iyi bir sonuca dönüştürmek için temiz bir yarış çıkarmak istiyorum.

"Bu açıdan sağlam puanlar kazanmaya çalışacağız."

Alonso, son bölümde neden tek tur attığı sorusuna, "Çünkü elimizde sadece bir set yumuşak lastik kalmıştı. İlk turumda Esteban'a hava koridoru verdim. O da ikinci denemede bana hava koridoru verdi."

"Bence duruma gerçekçi bakarsak yarın ilk beş ya da altıyı hedefleyebiliriz. Mercedes'in temposu yarış günü genellikle çok güçlü oluyor. Bu yüzden daha hızlı olabilirler. Dediğim gibi arkadan başlamasına rağmen inanılmaz hızlı olan Max'i de hesaba katmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images