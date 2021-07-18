Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Yarışa yedinci sıradan başlayan Fernando Alonso, bu kez startta pozisyon kazanamadı fakat Max Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla bir pozisyon kazanmış oldu.

Sonrasında Carlos Sainz'a geçilen Alonso, yarışın neredeyse tamamında Lance Stroll'ün baskısı altındaydı.

Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot şöyle dedi: "Doğrusu mutluyum. İyi hissediyorum çünkü yedinci başladım, Max'in kazasından sonra bir pozisyon kazandım ve Ferrari bugün başka bir sınıfta olduğu için Carlos'a geçildim. Fakat bunlar iyi puanlar, iyi mücadelelerdi. Lastiklere bakmaya çalıştığım çünkü bugün çok fazla kabarcıklanma vardı."

"Bana bunun İngiltere'de yılın en sıcak günü olduğunu söylediler. Bu yüzden gerçek şu ki gerçekten çok sıcaktı ve lastikler yanıyordu! İlk üç ya da dört turun ardından lastikler o kadar ısındı ki 130 ya da 135 dereceye ulaştılar. Bu da kabarcıklanma sınırına denk geliyor ve sanırım hepimiz bugün lastiklere göz kulak olmak zorunda kaldık."

"İlk bölümde, pit stoplara yaklaştığımızda biraz zorladık ve Stroll ile farkı üç saniyeye çıkardık. Fakat sonrasında Checo geldiğinde en iyi savunmanın, Stroll'e DRS vermek olduğunu gördük ve bunu kullanmaya çalıştık."

"Stroll'ün yakın olmasını istedik çünkü Checo gerideyken en iyi savunmamız buydu. Çok fazla uzaklaşmak istemedim. Biraz daha hızlıydım ama bu şekilde Stroll'ün rakiplerimi biraz durdurmasını sağladım."

Alonso, Vettel sorulduğunda ise, "Spin attı değil mi? İlk virajlarda çok istekliydi!" diyerek gülümsedi.

Alonso, takımın aldığı puanlardan ötürü ise mutlu olduğunu söyledi.

"Açıkçası bunun iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum takıma daha fazla puan kazandırdığım için mutluyum."

"Lance Stroll'e karşı yerimi korurken, aşırı ısınmayla başa çıkmayı ve lastikleri korumayı başardığımızı söyleyebilirim. Stratejik anlamda kararlar aldık ve her şeyi doğru yaptık."

Fernando Alonso, Alpine A521 , leaves his pit box Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images