Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem" Sonraki / Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Britanya GP'de, arkadan gelen isimlerin kendisini geçmesini engellemek için Lance Stroll'ü kullanmaya çalıştığını söyledi.

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Yarışa yedinci sıradan başlayan Fernando Alonso, bu kez startta pozisyon kazanamadı fakat Max Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla bir pozisyon kazanmış oldu.

Sonrasında Carlos Sainz'a geçilen Alonso, yarışın neredeyse tamamında Lance Stroll'ün baskısı altındaydı.

Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot şöyle dedi: "Doğrusu mutluyum. İyi hissediyorum çünkü yedinci başladım, Max'in kazasından sonra bir pozisyon kazandım ve Ferrari bugün başka bir sınıfta olduğu için Carlos'a geçildim. Fakat bunlar iyi puanlar, iyi mücadelelerdi. Lastiklere bakmaya çalıştığım çünkü bugün çok fazla kabarcıklanma vardı."

"Bana bunun İngiltere'de yılın en sıcak günü olduğunu söylediler. Bu yüzden gerçek şu ki gerçekten çok sıcaktı ve lastikler yanıyordu! İlk üç ya da dört turun ardından lastikler o kadar ısındı ki 130 ya da 135 dereceye ulaştılar. Bu da kabarcıklanma sınırına denk geliyor ve sanırım hepimiz bugün lastiklere göz kulak olmak zorunda kaldık." 

"İlk bölümde, pit stoplara yaklaştığımızda biraz zorladık ve Stroll ile farkı üç saniyeye çıkardık. Fakat sonrasında Checo geldiğinde en iyi savunmanın, Stroll'e DRS vermek olduğunu gördük ve bunu kullanmaya çalıştık."

"Stroll'ün yakın olmasını istedik çünkü Checo gerideyken en iyi savunmamız buydu. Çok fazla uzaklaşmak istemedim. Biraz daha hızlıydım ama bu şekilde Stroll'ün rakiplerimi biraz durdurmasını sağladım."

Alonso, Vettel sorulduğunda ise, "Spin attı değil mi? İlk virajlarda çok istekliydi!" diyerek gülümsedi.

Alonso, takımın aldığı puanlardan ötürü ise mutlu olduğunu söyledi.

"Açıkçası bunun iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum takıma daha fazla puan kazandırdığım için mutluyum."

"Lance Stroll'e karşı yerimi korurken, aşırı ısınmayla başa çıkmayı ve lastikleri korumayı başardığımızı söyleyebilirim. Stratejik anlamda kararlar aldık ve her şeyi doğru yaptık."

Fernando Alonso, Alpine A521 , leaves his pit box

Fernando Alonso, Alpine A521 , leaves his pit box

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

Önceki haber

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

Sonraki haber

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

1 s
2
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

10 s
3
Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

6 s
4
Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

4 s
5
Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

4 s
Son Haberler
Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
F1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

1 s
Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış
F1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

2 s
Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"
F1

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

2 s
Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir
F1

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

2 s
Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"
F1

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

3 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
13 s

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem" Britanya GP
Formula 1

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

Bottas: "Takım için güzel bir yarış oldu" Britanya GP
Formula 1

Bottas: "Takım için güzel bir yarış oldu"

Britanya'da günün pilotu Leclerc! Britanya GP
Formula 1

Britanya'da günün pilotu Leclerc!

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış
Formula 1 Formula 1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Hamilton: ''Max bana yer bırakmadı''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Max bana yer bırakmadı''

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Son Haberler

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış
Formula 1 Formula 1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.