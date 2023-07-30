Alonso: "Araçta yeniden iyi hissettim"

Fernando Alonso, Britanya ve Macaristan'daki iki zorlu hafta sonunun ardından Belçika GP'yi beşinci sırada tamamladı ve tekrar ilk beşe girmiş oldu.

Zorlu geçen yarışların ardından Alonso, takımın iyi performans göstermesinden gayet memnundu.

Alonso şöyle konuştu: "Son birkaç yarışa göre kesinlikle daha rekabetçi hissettim."

"Ritim anlamında kolay bir hafta sonu değildi, seansların çoğu ıslak geçti ve pist sürekli değişip duruyordu."

"Yani kuru zeminde pek bir deneyimim yoktu."

"Aslında başlangıçta şanslıydım. Eau Rouge'dan önce orada birkaç sıra kazandım. İlk başta geri düşecek miyiz ya da hızımız bu pozisyonu korumaya yetecek kadar iyi mi diye endişeliydim."

"Neyse ki iyiydi, bugün araç gayet hızlıydı."

"Bir Mercedes'i arkada tuttuk, bir McLaren'i geride tuttuk. Yani mücadelenin içindeydik. Bu da yaz tatilinden önce iyi bir haber.

Alonso, McLaren hariç herkesin kuru zemin ayarı yaptığı görüşünde.

"Sanırım McLaren dışında hepimiz aşağı yukarı kuru zemin ayarı ya da kuruya yakın ayarlar tercih ettik."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yani ıslak zemin ya da kuru zeminden ziyade değişken koşullar söz konusuydu."

"Hafta sonu boyunca hiç arka arkaya aynı koşullarda iki tur atmadık."

İlk bölümde pite erken girdiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Alonso, "Erken olduğunu düşündüm çünkü lastikler hâlâ iyi tur atacak durumdaydık ama sanırım Tsunoda pite girmişti ve ilk bölümde hemen arkamızdaydı. Bu yüzden daha fazla pozisyon kaybetmek istemedik. Dolayısıyla bunu yapmak zorundaydık." cevabını verdi.

Alonso, zorlu geçen birkaç haftanın ardından toparlanmalarından memnun görünüyor.

"Bence araç bugün gayet hızlıydı, çocuklar stratejide ve pit stoplarda yine inanılmaz bir iş çıkardılar."

"Yarışı bitirememiş olsak bile dün de birkaç sıra kazandık. Bence bugün araç daha normal hissettirdi."

"Silverstone ve Macaristan'dan sonra kafamızda birkaç düşünce vardı. Takım araçta birkaç ayar değişikliği yaptı. Sonuç olarak bugün araç daha normal, daha rekabetçi hissettirdi. Mutluyuz ve bu sonuç yaz arasına giderken bize destek oluyor."

Sezonun ilk yarısını ise şu sözlerle yorumladı: "Bence ilk yarı inanılmazdı hatta rüya gibiydi."

"Takımlar şampiyonasında Ferrari'nin önünde 3. sıradayız, sürücüler şampiyonasında Lewis ile birlikte 3. sıradayız."

"Bahreyn'de tüm bunlara inanmak imkansızdı."