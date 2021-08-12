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Alonso: "Direksiyondaki değişiklikler, sürüş tarzım açısından kritikti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, bu yıl A521'in direksiyonunda ve diğer şeylerde yaptıkları değişikliklerin, performansına katkı sağladığını dile getirdi.

Alonso: "Direksiyondaki değişiklikler, sürüş tarzım açısından kritikti"

Fernando Alonso, iki yıllık aradan sonra bu yıl Formula 1'e geri dönmüş ve başlangıçta beklentilerin altında kalmıştı.

İspanyol pilot aslında Bahreyn'de iyi performans gösterse de sonrasındaki yarışlarda, özellikle tek turda araçtan maksimumu çıkarmakta zorlanmıştı.

Fakat Alonso, Bakü ve Fransa'yla beraber çıkışa geçti. Son yarışlarda da takım arkadaşı Esteban Ocon'un üzerinde büyük üstünlük kurdu.

Alonso, Bakü'den bu yana arka arkaya altı yarışta puan alma başarısı gösterdi ve Macaristan'da geri dönüşünden bu yana en iyi sonucu olan dördüncülüğü elde etti.

Soymotor ile olan son röportajında Alonso, araçta yaptıkları değişikliklerin kendisine yardım etiğini dile getirdi.

Alonso, "Sezon başında araca alışmak için üç veya dört yarışa ihtiyacım olduğunu söyledim. Sonuç olarak bunun için altı ya da yedi yarışa ihtiyacım olduğu ortaya çıktı. Fakat şimdi A521'in direksiyonunda çok daha rahatım."

"Bana yardımcı olan birkaç nokta vardı fakat bunlar, sadece yarış açısından olan şeyler değil. Kokpitin dışında da bazı şeyler oldu."

"Bu yıl ön lastikler, daha hassas bir kullanım gerektiriyor. Bu yüzden araçta birkaç şeyi sürüş tarzıma uyacak şekilde değiştirdik, mesela direksiyonu farklı şekilde ayarladık, böylece direksiyon başındaki hissim daha doğru oldu ve yol tutuş seviyesini daha iyi hissedebildim."

"Bazen fren dengesinde küçük değişiklikler yapmak ve motor freninin performansını doğru şekilde ayarlamak gerekiyor. Her sürücünün ayarlar konusunda kendi yaklaşımı var ve araçtan mümkün olan en yüksek performansı nasıl çıkaracağımızı öğrenmek beklediğimiz kadar uzun sürdü."

"Kişisel olarak daha sert bir direksiyon istedim. Direksiyon benim için çok yumuşaktı. Bana viraj girişinde, ortasında ve çıkışında farklı sertlikler veren bir direksiyona ihtiyacım var. Böylece her şeyin nasıl olduğunu hissedebilirim."

"Benim sürüş stilim ki bu geçmişte de araç üstü kameralardan görülmüştür, viraj girişlerine aracı savurmak üzerine olurdu. O andan itibaren ön lastiklerin hissiyatına göre hareket ederdim. Eğer direksiyon daha yumuşak bir hale geliyorsa rahat bir konumdasınız demektir. Eğer direksiyon daha sert bir hale geliyorsa, o zaman çok fazla yol tutuşu vardır ve aracın arka tarafı er ya da geç reaksiyon verecektir."

"Direksiyon ve ön uç, viraj alırken pistteki gözlerim oluyor. Genellikle aracın ön tarafında olan her şeyi ellerimle ve aracın ön tarafıyla hissediyorum. Eğer bunu benden alırsanız, benim için her şey kaybolur. Diğer sürücüler farklı bir yaklaşıma sahipler çünkü aracın davranışını tüm vücutlarıyla ya da başka bir şekilde hissediyorlar."

"Fakat benim durumumda, ön lastiklerin nasıl çalıştığını hissetmezsem savunmasız kalırım. O zaman, aracın nasıl davranacağını tahmin edemiyorum. Bu yüzden direksiyonda olabildiğince bilgilendirici hale getirmek için tam zamanında çalıştık." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Motorsport Images

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