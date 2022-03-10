Alonso: "Küçük bir sorun yaşadık fakat çok şey öğrendik"

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Fernando Alonso, sabah bölümünde piste çıkan ve 42 tur atan Esteban Ocon'un ardından A522'yi devraldı ve öğleden sonra sadece 24 tur atabildi.

Uzun süre garajda kalan Alonso, araçta bir problem olduğunu ve bundan ötürü piste çıkamadıklarını söyledi.

İlginç şekilde takım, başlangıçta sorun yaşamadıklarını, sadece ayar değiştirdiklerini söylüyordu.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Alonso şöyle dedi: "Bahreyn'de yeniden direksiyona geçmek güzeldi. Bu sabah Esteban için işler epey sorunsuz gitti fakat öğleden sonra küçük bir sorunla karşılaştık."

"Dolayısıyla öğleden sonra istediğimiz kadar tur atamadık. Buna rağmen sıcak şartlarda aracımızla ilgili epey şey öğrendik ve farklı ayarlar denedik."

"Bugün öğrendiklerimizi yarın ve cumartesi günleri kullanacağız."

Pat Fry, yaşadıkları sorunlarla alakalı şöyle dedi: "En sorunsuz gün değildi. Görünen o ki dalgalanma Barselona'ya kıyasla burada daha az sorun teşkil ediyor ve bu da ilginç bir durum."

"Öğle arasından sonra araçta bir sorun tespit ettik ve bu da Fernando'nun çalışmasını sınırladı. Sorunu çözsek de, ne kadar çok tur atarsanız, araç hakkında o kadar çok şey öğrenirsiniz. Bugün bu açıdan geride kaldık."

Esteban Ocon ise, "Aşınma ve performans seviyesini almak adına bugün daha çok lastik hamurlarına odaklandık. Odak noktamız saf performans değildi. Attığımız her turda çok şey öğreniyoruz ve bu testin mutlak hedefi de budur. Sahip olduğum yarım günden memnunum." dedi.

Alpine'de cuma günü Esteban Ocon, cumartesi Fernando Alonso tam gün sürüş yapacak.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images