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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Alonso: "Aracın performansından memnunuz"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso ve Esteban Ocon, güçlü cuma gününün ardından aracın performansından memnun olduklarını söylediler.

Alonso: "Aracın performansından memnunuz"

Alpine, sezonun ilk iki yarış hafta sonunda AlphaTauri, McLaren ve Ferrari'nin ardında kalmıştı. Bahreyn'den eli boş dönen Fransız ekip, Imola'da üç puan aldı.

Portekiz'de ise Fernando Alonso, cuma gününü beşinci bitirmeyi başardı ve Esteban Ocon ise altıncı oldu. Bu, takım için ileriye doğru büyük bir adımdı.

Günü yorumlayan Alonso şöyle dedi: "Evet, tempomuz iyiydi. Sanırım araçtan memnunduk. Doğrusu elbette bu bir cuma günü fakat ilk turdan itibaren rahattık ve ayarlarla çok fazla uğraşmak zorunda kalmadık, çünkü her şey oldukça norma görünüyordu."

"Sonrasında sadece piste alışmak ve lastikler hakkında biraz daha fazla bilgi edinmek için birkaç tur atmaya odaklandık. Asfalt geçen yıla göre biraz farklı görünüyor, bu yüzden lastiklerle ilgili verileri gözden geçirmemiz gerekiyordu. Genel anlamda güzel bir cuma günüydü, fakat yarın daha fazlasını yapmalıyız."

"Pozisyonlarımızın Imola veya Bahreyn'e kıyasla çok da farklı olmayacağını düşünüyorum. Güç düzeninde büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bence bu sadece farklı bir cuma günü ve umarım yarın bu tempomuzu koruyabiliriz."

Ocon ise şunları ekledi: "Yarın yakın olacağını düşünüyorum. Derecelerin yakınlığına bakarsak, zorlu bir savaş olacak. Bence bu pist herkes için zorlu bir meydan okuma. Yol tutuş geçen yıla göre artsa da sürüş yapmak hâlâ oldukça zor. Çok kayıyor. Yani dediğim gibi yarın yakın bir savaş olacak. Bugün iyiydi, fakat yarın yakın olacak."

"Şimdilik performansımız hakkında konuşmak istemiyorum, bu sadece cuma günü. Yarın yine burada olursak o zaman mutlu olacağım. Henüz sadece cuma günündeyiz."

"Aracı geliştirmeye ve anlamaya çalışıyoruz, araçtan maksimumu çıkarmak istiyoruz, ki yaptığımız çalışmalar çok olumlu. Fakat bunu yarın da yapmalıyız. Bu sadece ikinci seans."

"Yine de iyimserim. Bu sonuç bizi iyimser yapıyor. Fernando da çok hızlı, bu yüzden bugün çok mutlu olmak için nedenlerimiz var. Yarın savaşta olabilecek bir pozisyondayız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Takımlar Alpine
Editör Luke Smith

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