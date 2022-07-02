Alonso: "Aracın performansından genel anlamda memnunum"

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Alpine, bu hafta sonu yapılacak Silverstone yarışına içerisinde yeni bir taban ve gövde parçalarının da bulunduğu büyük bir güncelleme paketiyle gelmişti.

Fernando Alonso altıncı olduğu antrenman turlarının ardından genel anlamda mutlu olduğunu söyledi.

"Pistin ıslak olması nedeniyle ilk antrenman seansı herkes için çok zordu, bu yüzden çok az tur atabildik."

"Sadece iki antrenman seansında normal sürüş yapmak mümkün oldu."

"Buraya getirdiğimiz güncellemeler için daha fazla değerlendirmeye ihtiyacımız var. Pistte biraz daha vakit geçirmemiz gerekiyor fakat durum herkes için aynı."

"Son antrenman ve sıralama turlarına mümkün olan en iyi şekilde girmek için bu gece çok fazla çalışacağız."

Cuma gününden neler çıkarabileceği sorusuna Alonso, "Açık konuşmak gerekirse çok fazla şey çıkarmak mümkün değil. Pistte daha fazla vakit geçirmek isterdik."

Fernando Alonso, Alpine A522, kicks up some sparks Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"İlk seans herkes için biraz kayıp bir seanstı, bu yüzden ikinci seansta mümkün olduğunca tur atmaya çalıştık. Yeni bir pakete sahip olduğunda, mümkün olduğunca sürüş yapmak ve bazı şeyleri keşfetmek istersiniz. Fakat zaman oldukça hızlı bir şekilde tükeniyor."

"Yine de durum herkes için aynı ve genel anlamda aracın performansından memnunuz. Bakalım yarın neler olacak?" cevabını verdi.

Tahminlere göre sıralama turları ıslak zeminde geçebilir.

Alonso, "Şu anda hava özellikle 3. antrenman için epey kötü görünüyor."

"Yani eğer böyle kalırsa, zorlu bir hafta sonu olacak ama dediğim gibi herkes aynı şartlarda yarışıyor. Bugün ihtiyacımız olan bilgiyi topladı ve yarın ıslak zeminde geçerse, sıralama turlarına hazırlanmak adına üçüncü antrenmanda bazı sürüşler yapacağız."

"Imola ve Montreal sıralama turları ıslak zeminde geçti ve oralarda beşinci ve ikinci olduk. Yani iyi görünüyoruz. Hafta sonu için epey iyimserim." dedi.

Esteban Ocon ise güncellemelerle ilgili, İlk veriler iyi çalıştıklarını gösteriyor fakat yarın daha fazla performans elde etmeye çalışacağız." dedi.