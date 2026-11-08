Formula 1 Sao Paulo GP
Alonso: "Aracın performansı güzel bir sürpriz oldu"
Fernando Alonso, Brezilya Grand Prix'sinde düzlük hızı eksikliğine rağmen aracın virajlardaki hissiyatından oldukça memnun kaldığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 8 Kas 2026 19:38
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Sao Paulo mücadelesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Fernando Alonso, yağmurlu şartlarda kuru zemine kıyasla daha güçlü bir tempo sergilediklerini belirtti. Düzlük hızı eksikliğini telafi etmekte zorlanmalarına rağmen yarışın başında Ferrari, sonundaysa Mercedes ile mücadele edebilmelerinin aracın virajlarda harika çalıştığını gösterdiğini vurgulayan İspanyol şampiyon, antrenman seanslarına kıyasla yarışta çok daha iyi bir denge yakaladıklarını ifade etti.
Yarışın ardından basına konuşan Alonso şunları söyledi: "Yağmurda tempomuz kesinlikle kuru zemine kıyasla daha iyiydi ancak genel olarak aracın performansı da iyiydi ve bu güzel bir sürpriz oldu.”
“Tabii ki hâlâ ciddi bir düzlük hızı eksikliğimiz var ve bunu telafi etmek oldukça zor. Ancak bir noktada, yarışın başında Ferrari'lerle, hatta sonunda Mercedes ile bir tür mücadelenin içindeydik. Dolayısıyla düzlüklerde çok şey kaybettiğimizi göz önüne alırsak, bu durum aracın bugün virajlarda olağanüstü olduğu anlamına geliyor.”
“Genel olarak iyi bir yarış geçirdiğimizi düşünüyorum. Yine serbest antrenmanlarda araçtan pek memnun değildik fakat yarışta biraz daha iyi bir çalışma aralığı bulduk. Bakalım bir sonraki yarışta neler yapabileceğiz.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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