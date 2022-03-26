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Alonso: "Aracın performansı cesaret verici"

Alpine pilotu Fernando Alonso, cuma gününün ardından verdiği demeçte, A522'nin temposundan övgüyle bahsetti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Aracın performansı cesaret verici"
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İspanyol pilot, cuma günkü her iki antrenman seansını da uzun sürüşlere odaklanarak geçirdi ve lastik hamurlarını anlamaya çalıştı.

Alpine, ilk yarışta en çok lastik aşınması yaşayan takımlardan birisiydi. Bundan ötürü de bu bilgiler oldukça değerli olabilir.

Günün ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Bu hafta sonu şimdiye kadar ağırlıklı olarak yarış temposuna odaklandık ve pistteki çalışmalar bizim için sorunsuz geçti."

"Ayrıca araçta bugün gösterdiğimizden daha fazla performans var, ki bu yarın için cesaret verici bir şey."

"Cidde, bu kadar yüksek hızlar ve yüksek adrenalin seviyesiyle, sıralama turlarının zor geçtiği bir pist."

"Fakat yeni araçlar bu pistte iyi hissettiriyordu ve geçen yıla göre o kadar da farklı gelmedi. Genel tur zamanlarının da oldukça rekabetçi göründüğünü söyleyebilirim."

"Sadece bugünkü çalışmaları baz alırsak, yeni nesil araçlar bu piste Bahreyn'e kıyasla daha uygun görünüyor."

Esteban Ocon da sorunsuz bir gün geçirmesinden dolayı mutluydu.

"Planladığımız cuma programını tamamladık ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık."

"Pistte ne kadar çok vakit geçirirsek dengeyi ve farklı lastikleri o kadar iyi anlıyoruz. Akşam pist daha hızlıydı ve aracın bu şartlarda nasıl davrandığını görme şansı bulduk."

"Bu açıdan iyi bir gün oldu ve çok şey öğrendik. Kilit nokta, aracı akşam için olması gereken aralığa getirmek olacak. Genel anlamda mutluyum ve momentumu korumak istiyorum."

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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