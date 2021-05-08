Alonso aracın dengesinden memnun

Fernando Alonso, cuma günü genel olarak ilk onda gidebilecek bir tempoya sahipti ve ikinci antrenman seansında hem orta hem de yumuşak lastiklerle çok iyi turlar çıkardı.

Günü beşinci bitiren İspanyol pilot, her iki seansında kendileri için iyi geçtiğini doğruladı ve dengeden memnun olduğunu belirtti.

Alonso, "Bugün bizim için iyi bir cuma günü oldu. Her iki antrenman seansında da bu hafta sonu için getirdiğimiz bazı küçük güncellemelere odaklandık ve daha sonra da hem lastikler hem de araç ayarlarıyla ilgili bazı iyi bilgiler edindik."

"Genel olarak her iki seanstan da memnunum ve araç dengesinin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden yarın için bana güven veriyor. Sıralama turlarında nerede olduğumuzu göreceğiz." dedi.

Araçtan memnun olup olmadığı sorusuna Alonso, "Aracımız her iki seansta da dengeli ve hızlıydı. Elbette analiz etmemiz gereken şeyler var. Bugün güncellemeler de denedik ve herhangi bir sorun yaşamadığımız için mutluyum. Umarım kalan günlerde daha da iyisini yaparız. Aracın dengesinin iyi olması bana güven veriyor ve bakalım sıralama turlarında nerede olacağız? Sonuçta herkesin kendi programı var ve onlar hangi programı takip ettiler bilmiyoruz. Biz bile araçtan daha fazlasını çıkarabiliriz. Çok yakın bir grup var ve bu grubun önünde olmak istiyoruz." cevabını verdi.

Alpine yarış direktörü Davide Brivio ise, "Bizim için yoğun bir gündü, özellikle ikinci seanstaki düşük ve yüksek yakıt yüküyle yaptığımız çalışmalar nedeniyle daha da yoğunlaştı."

"Her iki araçla da birkaç farklı parça test ettik ve bu da bize gözden geçirmemiz için bazı iyi bilgiler sundu. Bu pistin özellikleri geçmişte aracımız için pek de uygun değildi. Bu yüzden hafa sonuna bu kadar verimli başlamak güzel oldu. Tabii ki gerçekten önemli olduğu anda hazır olabilmek adına bu gece ve yarın sabah yapmamız gereken çok iş var." dedi.

Alpine, Imola ve Portekiz'de iki araçla birden puan almayı başarmıştı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images