Alonso: "Aracımız göründüğü kadar iyi değil"

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, hafta sonu boyunca aracının dışarıdan bakıldığında daha iyi göründüğünü kabul etse de, takım olarak aynı görüşte olmadıklarını belirtti.



Değişken rüzgar koşullarında yapılan sıralamalarda aracı maksimum seviyeye çıkardığını ifade eden İspanyol pilot, yarınki yarışta belirsizliğin hakim olacağını düşünüyor.

Fernando Alonso, sıralama turlarının ardından şunları söyledi: "İçeride böyle hissetmiyoruz, ama dışarıdan bakıldığında aracın daha iyi olduğuna dair bir algı var."



"Ancak herkes için zor bir hafta sonu oluyor."



"Araçta kendimizi rahat hissetmedik fakat bu kadar güçlü ve ani rüzgar değişimleriyle bu durumu herkes yaşadı."



"Özellikle 9. ve 10. virajlar son derece zorluydu. Her turda farklı bir denge ve farklı bir davranış sergileyen bir araç vardı. Benim şanslı turum Q3'te oldu ve daha az rüzgar hissettim, bu sayede kendimi 7. sıraya taşıyabildim."



"Genel olarak zorlu bir sıralama oldu. Bundan daha fazlasını yapamazdım."