Alonso: "Aracımdan memnun değilim"
Fernando Alonso, sıralama turlarının ardından aracından memnun olmadığını söyledi.
İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Austin'deki sıralama turlarında sekizinci sırada yer almasına rağmen, aracından hala tam anlamıyla memnun olmadığını söyledi.
Alonso, hafta sonunun zorlu geçtiğini ve aracın ayarları üzerinde hala denemeler yaptıklarını ifade etti.
Sıralama turlarında aldığı sonucu değerlendiren Alonso, "Bence bu, kesinlikle iyi bir sonuç. Şu ana kadar araç hissiyatı açısından zorlu bir hafta sonu geçirdik."
"1. antrenmanda sonra ve sprint yarışından sonra ayar değişiklikleri yaptık."
"Hala bazı denemeler yapıyoruz, bu yüzden henüz tam olarak mutlu değilim. Ancak aldığımız sonuç iyi."
"Umarım yarışta puan alabiliriz. Hedefimiz bu,” dedi.
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