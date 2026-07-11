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Formula 1 Britanya GP

Alonso: “Aracı geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz”

Aston Martin’in uzun süredir beklenen güncellemesi hakkında konuşan Alonso, bu gelişmenin “ilk adım” olacağını söyledi ve 2027’ye daha güçlü girmek istediklerini belirtti.

Neşe Akkoyun
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sezon başından beri hem güç ünitesi hem de şasi tarafındaki zorluklarla mücadele eden Aston Martin, Macaristan Grand Prix'sinde AMR26 üzerindeki köklü güncellemelerini tanıtmaya hazırlanıyor. Sezon başında motor ünitesindeki titreşim sorunlarını çözen ancak dayanıklılık sorunları yaşamaya devam eden takımda Alonso, Monako'da şansının da yardımıyla sezonun ilk puanını almıştı.

Macaristan'a getirilmesi beklenen yeni paketin takımı puan mücadelesine dahil etmesi umulurken, iki kez dünya şampiyonu Alonso’nun gözü çok daha büyük hedeflerde. Taraftarlara karşı dürüst olunması gerektiğini belirten Alonso, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bence taraftarlar bizim yarışlar kazanmamızı ve şampiyonluk için savaşmamızı istiyor.” 

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bu yıl getireceğimiz güncelleme ne olursa olsun ve ne kadar gelişebilirsek gelişelim, bu asla yeterli olmayacaktır. Her zaman fazladan bir güncellemeye daha ihtiyaç duyacağız. Bu yüzden taraftarlar bilmeli ki biz bu aracı geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz.”

“Daha iyi olacağız. Yarışlar kazanacağız. Bu yıl değil, dolayısıyla bu plan sadece ilk adım; sonuncusu olamaz."

Maliyet sınırı kurallarını da gözeterek sezon başından beri aerodinamik güncelleme getirmeyen Aston Martin, büyük ve kapsamlı tek bir güncelleme paketine odaklanarak bu stratejiyi benimseyen tek takım oldu. 

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Alonso, güncellemelerin ardından araca yönelik hislerin değişmesinin, tur zamanının gelişmesinden daha önemli olduğunu vurguladı: "Benim güncellemeden en büyük beklentim, aracın zayıf yönlerini doğru anladığımızı ve bu problemlere yönelik doğru adımlar atabildiğimizi hissetmek.” 

“Bu yıl direksiyon başında çok spesifik şeylerle mücadele ediyoruz. Eğer bunlar Macaristan'da iyileştirilirse ve aracı en üst limitlerinde sürebilirsek, o zaman önümüzdeki yıl için çok net bir yol haritası elde edebileceğimizi düşünüyorum. Benim için en önemli şey bu."

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