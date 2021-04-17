Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış Sonraki / Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP
Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Emilia Romagna Grand Prix’sine 15. sırada başlayacak olan Fernando Alonso, Alpine’in Formula 1 aracına hâlâ tam olarak güvenemediğini söyledi.

Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"

Cumartesi günkü üçüncü antrenman seansını dokuzuncu sırada bitiren Alonso, sıralamalarda biraz zorlandı ve ikinci bölümde elendi.

F1’e döndükten sonraki ikinci sıralama turlarında Alonso, üçüncü bölüme geçiş zamanından  0.4 saniye daha yavaştı ve Williams’tan Nicholas Latifi’yle aynı tur zamanını yaparak 15. sırada kaldı.

İspanyol pilotun takım arkadaşı Esteban Ocon ise üçüncü bölüme kaldı ve sıralama turlarını sekizinci olarak tamamladı. Alonso, Böylelikle, 2017 Malezya Grand Prix’sinden beri ilk defa sıralama turlarında takım arkadaşı tarafından geçildi.

Alonso, seanstan sonra ‘’hayal kırıklığına uğramış’’ hissettiğini söyledi.

‘’Hızlı değildim. Araç iyi hissettiriyordu, denge yerindeydi ve her turu bitirdiğimde, mutlu hissediyordum ancak kesinlikle üst bölümlerde olmak için çok yavaştı.’’

‘’Yarışa arkadan başlamak zor olacak. Imola, geçiş fırsatları konusunda çok iyi değildir, bu yüzden de yarışa arkadan başlamak zorlayıcı olacak.’’

Alonso, Alpine’in üçüncü antrenman seansından sonra araçta ‘’çok küçük’’ değişiklikler yaptığını ve en çok zorlandığı konunun, araca karşı güven eksikliği hissetmesi olduğunu da ekledi.

‘’Bence yapılan değişiklikler, performansımız üzerinde çok fazla etki yaratmadı."

‘’Eğer sıralama turlarında, üçüncü antrenmanda hissettiğimden farklı hissetseydim, neyi yanlış yaptığımızı anlayabilirdim. Ancak, araç sıralamalarda da, üçüncü antrenmanda da iyi hissettiriyordu. Bu yüzden sorun sanırım benimle ilgili.’’

‘’Eğer 0.2-0.3 saniye, 5-6 sıra fark ettiriyorsa, %100 emin olmak zor. Fakat sanırım, daha iyiye gitmeliyim.’’

‘’Aracın sınırlarını daha iyi anlamalıyım, belki de bunu zor pistlerde yapmalıyım. Bunun gibi pistlerde, aracın seviyesine güvenmek zorundasınız. Böyle geleneksel pistler, araca güven gerektirir ve bu güveni kullanarak, sıralamalarda aracın sınırlarını zorlamalısınız.’’

‘’Belki de daha bu seviyede değilimdir. Bir sonraki için gelişmeye çalışacağım.’’

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış

Önceki haber

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış

Sonraki haber

Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP

Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Alpine
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

8s
2
Formula 1

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"

5s
3
Formula 1

Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"

1s
4
Formula 1

Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor

5s
5
Formula 1

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’

5s
Son Haberler
Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP

1s
Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"
F1

Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"

1s
Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış
F1

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış

2s
Russell: ''Latifi, tüm hafta sonu boyunca her turda benden daha üstündü''
F1

Russell: ''Latifi, tüm hafta sonu boyunca her turda benden daha üstündü''

2s
Wolff: ‘’Allison takım patronu olmak istemiyor’’
F1

Wolff: ‘’Allison takım patronu olmak istemiyor’’

3s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
15s

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Bottas, Mercedes'in arka tarafıyla ilgili güven eksikliği yaşamış Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Bottas, Mercedes'in arka tarafıyla ilgili güven eksikliği yaşamış

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’ Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’

Kazası hakkında konuşan Tsunoda: ‘Aptalca bir hataydı’
Formula 1 / Haberler

Kazası hakkında konuşan Tsunoda: ‘Aptalca bir hataydı’

Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil
IndyCar / Son dakika

Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil

Alonso, gerçekleri anlatabilmek için otobiyografisini erteliyor
Formula 1 / Son dakika

Alonso, gerçekleri anlatabilmek için otobiyografisini erteliyor

Alpine, Alonso-Ocon rekabetinin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyecek
Formula 1 / Son dakika

Alpine, Alonso-Ocon rekabetinin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyecek

Daha fazlası
Alpine
Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!
Formula 1 / Son dakika

Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!

Alpine'in agresif Imola güncellemeleri ortaya çıktı
Formula 1 / Analiz

Alpine'in agresif Imola güncellemeleri ortaya çıktı

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"
Formula 1 / Son dakika

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Çok Okunanlar Bugün

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!
GT4 European Series GT4 European Series / Yarış ayak raporu

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!

Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü

Mir, Marquez’in ‘’tehlikeli’’ sıralama taktiğine sinirlenmiş
MotoGP MotoGP / Son dakika

Mir, Marquez’in ‘’tehlikeli’’ sıralama taktiğine sinirlenmiş

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP
F1 Formula 1 / Özel Haber

Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP

Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış

Russell: ''Latifi, tüm hafta sonu boyunca her turda benden daha üstündü''
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: ''Latifi, tüm hafta sonu boyunca her turda benden daha üstündü''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.