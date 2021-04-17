Alonso: "Güven eksikliği, Imola'da pahalıya patladı"

Cumartesi günkü üçüncü antrenman seansını dokuzuncu sırada bitiren Alonso, sıralamalarda biraz zorlandı ve ikinci bölümde elendi.

F1’e döndükten sonraki ikinci sıralama turlarında Alonso, üçüncü bölüme geçiş zamanından 0.4 saniye daha yavaştı ve Williams’tan Nicholas Latifi’yle aynı tur zamanını yaparak 15. sırada kaldı.

İspanyol pilotun takım arkadaşı Esteban Ocon ise üçüncü bölüme kaldı ve sıralama turlarını sekizinci olarak tamamladı. Alonso, Böylelikle, 2017 Malezya Grand Prix’sinden beri ilk defa sıralama turlarında takım arkadaşı tarafından geçildi.

Alonso, seanstan sonra ‘’hayal kırıklığına uğramış’’ hissettiğini söyledi.

‘’Hızlı değildim. Araç iyi hissettiriyordu, denge yerindeydi ve her turu bitirdiğimde, mutlu hissediyordum ancak kesinlikle üst bölümlerde olmak için çok yavaştı.’’

‘’Yarışa arkadan başlamak zor olacak. Imola, geçiş fırsatları konusunda çok iyi değildir, bu yüzden de yarışa arkadan başlamak zorlayıcı olacak.’’

Alonso, Alpine’in üçüncü antrenman seansından sonra araçta ‘’çok küçük’’ değişiklikler yaptığını ve en çok zorlandığı konunun, araca karşı güven eksikliği hissetmesi olduğunu da ekledi.

‘’Bence yapılan değişiklikler, performansımız üzerinde çok fazla etki yaratmadı."

‘’Eğer sıralama turlarında, üçüncü antrenmanda hissettiğimden farklı hissetseydim, neyi yanlış yaptığımızı anlayabilirdim. Ancak, araç sıralamalarda da, üçüncü antrenmanda da iyi hissettiriyordu. Bu yüzden sorun sanırım benimle ilgili.’’

‘’Eğer 0.2-0.3 saniye, 5-6 sıra fark ettiriyorsa, %100 emin olmak zor. Fakat sanırım, daha iyiye gitmeliyim.’’

‘’Aracın sınırlarını daha iyi anlamalıyım, belki de bunu zor pistlerde yapmalıyım. Bunun gibi pistlerde, aracın seviyesine güvenmek zorundasınız. Böyle geleneksel pistler, araca güven gerektirir ve bu güveni kullanarak, sıralamalarda aracın sınırlarını zorlamalısınız.’’

‘’Belki de daha bu seviyede değilimdir. Bir sonraki için gelişmeye çalışacağım.’’