Alonso: "Araç yine iyi görünüyor"

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Fernando Alonso, ilk iki yarışta podyuma çıkmasının ardından Avustralya GP'ye benzer beklentilerle geldi ve cuma günkü iki seansın en hızlı ismiydi.

Alonso, henüz yarış temposuna bakamadıkları için biraz temkinli görünse de, genel anlamda memnun görünüyor.

İspanyol pilot, "Bizim için iyi bir cuma günü oldu; Avustralya'ya dönmek güzeldi."

"İlk antrenman seansında test etmeyi planladığımız bir dizi parça vardı ve bunlara odaklandık. Bu testleri başarıyla tamamladık. Sonrasında ikinci seans yağmur nedeniyle sadece 20 dakikalık bir seanstı."

"Yarın, lastiklerin özellikle yarış temposu üzerindeki performansına bakmamız gerekiyor. Aracın yarış temposunda nasıl olduğunu henüz bilmiyoruz ve hem bunda hem de bugün yapamadığımız şeyler konusunda çalışmalıyız."

"Fakat şu ana kadar aracın iyi davrandığını düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Islak zemindeki performansları sorulduğunda Alonso, "Göreceğiz. Bence hava kuru olacak."

"Biz kuru zemini tercih ederiz, en ideali bu olacak çünkü yeni aracı sadece Cidde ve Bahreyn'de kuru koşullarda kullandık."

"Bu yüzden evet, kuru bir yarış bizim açımızdan memnuniyetle karşılanacaktır ama bence her türlü koşula hazır olmalıyız." dedi.