Alonso: “Araç şu anda benden daha iyi performans gösteriyor”

İki kez Formula 1 şampiyonu, Nisan 2019’da McLaren ile çıktığı testten sonra ilk kez bir F1 aracı kullandı.

Alonso, Renault’nun bu seneki F1 aracı R.S.20 ile 100 kilometrelik bir çekim günü sürüşü gerçekleştirdi ve diğer serilerde geçirdiği zamanın ardından aracın frenleme ve viraj performanslarına yeniden alışmasının zaman aldığını kabul etti.

Alonso, “Barcelona’da, çekim günümüz çok güzel geçti. Sadece 100km idi ancak bir F1 aracına ve takıma dönmek benim için çok özeldi.”

“Hissiyat iyiydi. Açıkçası şu anda aracın benden daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum, çünkü araçtan maksimumu çıkaramıyorum.”

“F1 hızına geri dönmek pek kolay değil. Her tur gelişiyordum ve mühendislere geri bildirim vermeye çalışıyordum. Ayrıca bazı çekimler yapmamız gerekiyordu, bu yüzden kameralar ve drone’lar bizi pistte takip ediyordu. Bu yüzden baskı ve sıkı çalışma vardı.”

“Her hafta sonu gördüğümüz gibi, aracın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ancak hâlâ gelişmek için bazı alanlar var ve bunları kısa vadede yapmaya çalışacağız.”

“Sürdüğüm son üç araç; Ocak ayındaki Dakar, Ağustos ayındaki IndyCar ve şimdi de F1 aracı. Bu üçü birbirinden daha ayrı olamaz!”

“F1, hayatım boyunca sürdüğüm şey olduğu için biraz daha kolay olsa da frenleme noktalarını biraz kaçırdığım doğru. Virajların çok hızlı olması, fren performansı, viraj hızı performansı gibi birçok şeye yeniden alışmam gerek.”

“Ancak tamamen yeni bir şeye alışmaya göre daha az zaman alacak. Örneğin Dakar ve Indy’e göre…”

“Hazırlanmam gereken birçok şey var. Öncelikle, fit olmam lazım. F1 standartlarına göre antrenman yapmalı, özellikle boyun kısmında iyi antrenman yapmalıyım. O bölgenin birkaç ay içinde güçlenmesi gerek.”

“Boynum, 100km’nin sonunda iyi durumda ancak bunun cevabını asıl yarın vereceğim! Belki biraz ağrı olur. Şimdiye kadar iyiydi, ancak çalışmaya devam etmem gerektiğini biliyorum.”

“Sonrasında rahatlık, koltuk ayarı, direksiyon, pedal pozisyonları ile ilgili hazırlıklar var ve birçok şeyin üzerinden geçmemiz gerek. Ve ayrıca mühendislerle iyi bir ilişki, iyi bir bağlantı kurmalı, sadece birbirimize bakarak bile birbirimizi anlamalıyız.”

“Tüm bu şeyler, biraz zaman alacak. İvme yakalamak için 2020’nin bu dönemini kullanıyoruz ve ayrıca gelecek senenin kış aylarını kullanacağız.”

Fernando Alonso, Renault F1 Team Fotoğraf: Renault Fernando Alonso, Renault F1 Team Fotoğraf: Renault

“Elbette tüm yarışları evden izliyorum. Ayrıca evde iyi bir simülatörüm var, takımın bana geçtiğimiz haftalarda gönderdiği bir bilgisayar da var. Bu sayede Esteban’ın ve Daniel’in araç üstü kameralarını takip edebiliyorum. Takımdaki telsiz iletişimlerini, görüşmeleri, strateji toplantılarını takip edebiliyorum.”

“Bu sayede her hafta sonu neler olduğunu biliyorum. Sonuçlar iyileşiyor. Son yarıştaki podyumun, sıkı çalışmayla beraber çok hak edilmiş bir podyum olduğunu düşünüyorum.”

“Takımın şampiyonadaki gelişimine ve hafta sonlarındaki pozisyonlara bakılınca, takım içerisinde büyük umutlarımız var. Aynı zamanda, kuralların 2022’ye kadar aşağı yukarı aynı kalacağını bilerek ayağımız da yere basıyor.”

“Bu sene orta gruptaki takımlar arasındaki farkın gelecek seneye de taşınacağını biliyoruz. Ayağımızın yere basmasıyla, pozitif enerjiyle ve gelecek sene konusundaki iyimserlikle beraber harika bir takım olduğumuzu, takımda yetenekli insanlar olduğunu, harika sponsorlar olduğunu, dünyanın dört bir tarafında harika taraftarlar olduğunu düşünüyorum. İyi bir 2021 geçirmek için gerekli her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.