Alonso:" Araç şimdiye kadar iyi hissettiriyor"
Fernando Alonso ,cuma günkü etapların ardından kendisini araç içerisinde güçlü hissettiğini belirtti.
İspanyol pilot, Belçika'daki ilk seansta olmasa bile ikinci seansta ilk ona girdi ve nispeten iyi turlar çıkarmayı başardı.
Günün ardından konuşan Alonso, "Öncelikle geri dönmek çok güzel! Spa-Francorchamps'ta Formula 1 aracı kullanmak insana her zaman adrenalin veriyor, bu yüzden eğlenceli bir Cuma günüydü."
"Değişikliklere rağmen pist, öncekinden çok da farklı değil, sadece daha güvenli kaçış alanları var."
"Hava şartları lastikleri test edebilmemiz adına yeterince iyi değildi, bu nedenle yarınki antrenman turlarından önce dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var."
"Aracın sürüşü şimdiye kadar oldukça iyiydi. Umarım rekabetçi bir hafta sonu daha geçiririz." dedi.
Esteban Ocon ise şanssız bir gün geçirdiğini ve iyi bir gün olmadığını söylüyor.
Ocon, "Yaz tatilinden sonra tekrar araçta olmak harika ve bu tarihi yerde sürüş yapmak her zaman çok keyifli."
"Cuma günü bizim için kolay bir gün değildi."
"İlk antrenman seansında araçta bazı problemlerimiz vardı, bu yüzden seansın çoğunu kaçırdık. İkinci seans da hava şartları nedeniyle pek iyi değildi. Bu yüzden gerçekten düzgün bir program yürütemedik."
"Sonuç olarak yapmamız gereken bazı işler var ancak yarın durumu toparlamak için bazı iyi veriler topladık."
"Takım olarak yapabileceğimiz daha çok şey var."
Esteban Ocon, Alpine A522
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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